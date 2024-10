Adam Konkol jest założycielem zespołu Łzy oraz autorem wielu znanych przebojów. Muzyką interesował się od zawsze. Bez wątpienia jednym z jego największych hitów jest "Agnieszka". Jak twierdzi, choć w Polsce nie da się utrzymać raczej z jednego utworu, to "Agnieszka" jest wyjątkiem. - Skromnie mógłbym żyć z niej do końca życia. (...) Zarobiłem na niej dwa miliony złotych i tylko jedna piosenka w poprzednich latach, chwilowo zarabiała więcej, niż "Agnieszka". Było to "Dziś Ci to powiem" dla Exaited - mówił Konkol. Muzyk razem ze swoją żoną Angeliną, która jest właścicielką dwóch klinik medycyny estetycznej, od 15 lat mieszka na Śląsku. Para jednak niedługo porzuci swoją willę i przeprowadzi się do nowego domu w Wielkopolsce.

Adam Konkol porzuca drogą willę na rzecz mniejszego domu. Wyjawił powód

Konkol zdradził, że decyzja dotycząca zmiany otoczenia była bardzo przemyślana. - Nasz plan na "zmianę otoczenia" jest czteroletni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem pełen optymizmu. Najważniejsza jest rodzina i zdrowie. Teraz moja kolej, by 15 lat pomieszkać z dala od Śląska. Z przyjemnością poświęcę się dla żony tak, jak kiedyś ona zrobiła to dla mnie i zamieszkała że mną na Śląsku - powiedział. Wielkopolska nie była przypadkowo wybranym miejscem. To właśnie stamtąd pochodzi rodzina żony muzyka. - Żona mieszka ze mną już długo na Śląsku i bardzo tęskni za bliskimi. Ja moją pracę mogę wykonywać z każdego miejsca na świecie, dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się kupić piękną działkę w jej rodzinnej miejscowości - tłumaczył. Choć Konkol na Śląsku posiada piękną willę z ogrodem i prywatnym wodospadem, wartą kilka milionów złotych, to w żaden sposób nie żałuje podjętej decyzji o wyprowadzce. - Być może jeszcze w tym roku powstanie nasz wymarzony projekt. Dom pewnie będzie mniejszy niż ten na Śląsku, im jestem starszy, tym bardziej praktyczny, a duży dom i duży ogród to dużo pracy. Trudno to czasem pogodzić z koncertami i zarządzaniem klinikami. (...) Na razie nie będziemy sprzedawali domu na Śląsku. Być może będziemy mieszkać częściowo tu i tam. Dzieci są bardzo samodzielne i poradzą sobie w każdej sytuacji - tłumaczył.

Adam Konkol nie chce, żeby Anna Wyszkoni wykonywała "Agnieszkę". "Dała mi słowo"

Muzyk zdradził, że przed laty Wyszkoni obiecała mu, że jeśli kiedykolwiek rozpocznie solową karierę, to nigdy nie będzie śpiewała jego piosenek. - Pomimo tego, że otrzymuję pieniądze za każde jej wykonanie przez Wyszkoni, jestem przeciwny, aby ona wykonywała tę piosenkę podczas swoich występów. Za każdym razem gdy to robi, czuję się oszukany. Uważam, że "Agnieszka" pozwala jej się utrzymać na rynku muzycznym i to powoduje, że musi ją wykonywać - zdradził.