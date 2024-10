15 października, czyli w Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego Jakub Rzeźniczak wspomniał publicznie o swoim synu, który zmarł w 2022 roku w Izraelu w prywatnej klinice po zmaganiu się z rzadkim nowotworem wątroby. Piłkarz zamieścił na InstaStories fotografie Oliwiera z opisem pochodzącym z profilu "Misie Szumisie". Dodał także płaczące emotikony. 'Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Dziecka Utraconego. To dzień pamięci o wszystkich nienarodzonych i zmarłych dzieciach. Dzień, który dotyczy tak wielu z nas… Dla niektórych będzie to następna rocznica, piąta, dziewiąta, a dla innych świeża (zbyt świeża) rana. Wszystkich was mocno dziś przytulamy' - czytamy w relacji sportowca.

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Stępień o żałobie

Jakub Rzeźniczak o śmierci syna

Syn Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka przeżył 376 dni. Po jego śmierci sportowiec wypowiedział się w następujący sposób. - W szpitalu byłem około 20.30, Oliwier zmarł po północy. Jak trzymałem go za rękę, no to... Po prostu nie da się tego zapomnieć do końca życia. Myślę, że ja tego nie zapomnę. Magda tego nie zapomni. To już zostaje w człowieku - wyznał w "Dzień dobry TVN". Przypomnijmy, że chłopak urodził się 16 lipca 2021 roku i w ostatnią rocznicę jego urodzin, głos w sieci zabrała jego matka. "Dziś skończyłbyś trzy latka. Ciężko mi w to uwierzyć, że już tyle czasu nie ma ciebie obok mnie. Jak ja to wszystko przeżyłam? Sama chwilami nie wiem!" - napisała była modelka i stwierdziła, że wierzy, że nad nią czuwa. "Bałam się czy sobie poradzę, ale ty zadbałeś o wszystko, o zdrowie, pracę, ludzi, tak abym nie była sama, abym czuła się zaopiekowana. Zesłałeś mi dużo dobra, za które każdego dnia, patrząc w niebo, jestem wdzięczna" - przyznała Magdalena Stępień i dodała, że teraz na przyszłość patrzy z pokorą.

Żona Rzeźniczaka mówiła o utracie ciąży

Obecnie Jakub Rzeźniczak jest w związku małżeńskim z Pauliną. Na początku roku zakochani doczekali się córki, której dali na imię Antonina. Niedługo po jej porodzie żona sportowca podzieliła się rodzinnym dramatem. A wszystko to wyznała, gdy podczas Q&A jedna z internautek zapytała świeżo upieczoną mamę, jak przebiegał początek jej ciąży. Wyszło na jaw, że przez trudne doświadczenia, nie był to łatwy czas. "W moim przypadku w pierwszych tygodniach byłam bardzo nadwrażliwa i stresowałam się każdym odchyleniem od prawidłowego samopoczucia ze względu na utratę pierwszej ciąży. Później było trochę lepiej, bo ciąża rozwijała się prawidłowo, jednak wciąż z tyłu głowy miałam to, co wydarzyło się pierwszym razem i czasem panikowałam bez potrzeb" - napisała na Instastories.