Marcin Hakiel po rozwodzie z Katarzyny Cichopek układa sobie życie u boku Dominiki Serowskiej, z którą spodziewa się dziecka. Zakochani ogłosili tę radosną nowinę podczas imprezy jednego z portali. Nie kryją się ze swoim uczuciem w mediach, a szczególnie na Instagramie, gdzie zamieszczają wiele wspólnych kadrów. Tym razem show skradła Dominika, która wykorzystała jesienną aurę do celów artystycznych. Jesteście ciekawi efektów sesji?

REKLAMA

Zobacz wideo Jak uczy tańczyć Marcin Hakiel? Sprawdziliśmy to na własnej skórze

Partnerka Hakiela zachwyca w bajkowym wydaniu. "Hot mama"

"Tym razem spotkaliśmy się z Dominiką i Marcinem Hakielem w jesiennej aurze, by uchwycić te wyjątkowe, ostatnie miesiące ciąży. W otoczeniu złotych liści i ciepłego światła łapaliśmy jesienne kadry i spędziliśmy miło czas w wyjątkowym miejscu" - czytamy na Instagramie fotografki, która robiła zdjęcia narzeczonej tancerza. Dominika Serowska, niedługo przed rozwiązaniem, zdecydowała się bowiem na sesję zdjęciową, podczas której podkreśliła ciążowe krągłości. Przyszła mama wskoczyła w balową, pomarańczową suknię z odkrytymi ramionami. Kreacja miała gorset i rozkloszowany dół, który był ozdobiony tiulowymi elementami. Do tego makijaż w ciepłych odcieniach, który podkreślał kości policzkowe przyszłej mamie i misternie ułożone upięcie włosów. Serowska wyglądała niczym księżniczka. Całość kadru uzupełniało jesienne otoczenie - drzwi od stodoły, po których pięły się liście w przeróżnych kolorach. Trzeba przyznać, że zdjęcie wyszło klimatycznie i widać, że jest dokładnie przemyślane.

Internauci pod wrażeniem. Spójrzcie na komentarze

Pod zdjęciem zaroiło się od komentarzy. Zdecydowana większość z nich to komplementy skierowane do narzeczonej tancerza oraz pod adresem utalentowanej fotografki. "Ale cudnie", "Zachwycająca", "Hot mama", "Wow, ale pięknie. Do twarzy ci w tych kolorach" - pisali. Niektórzy zachwycali się też samym kadrem. "Obłędne zdjęcia", "Jestem zakochana w tej fotografii", "Prześliczne zdjęcie. Dominika zachwycasz w ciąży", "Klimat niczym z bajki" - możemy przeczytać. ZOBACZ TEŻ: Narzeczona Hakiela o jego dzieciach z poprzedniego związku. Nie owijała w bawełnę