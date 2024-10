Znany youtuber Kamil L., znany jako Budda, został zatrzymany. Według informacji Centralnego Biura Śledczego Policji sprawą mężczyzny zajęła się szczecińska prokuratura. Jak wiadomo, influencer został zatrzymany w Warszawie.

Budda został zatrzymany w Warszawie

Nasza reporterka Karolina Sobocińska skontaktowała się z CBŚP, by zapytać o szczegóły zatrzymania Buddy. Jak wiadomo, dziewięć osób (bo sprawa ta nie dotyczy jedynie influencera) zostało zatrzymanych w kilku różnych województwach

Sześć osób zostało zatrzymanych w Warszawie i okolicach

- powiedział nam rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji, podkomisarz Krzysztof Wrześniowski.

Na oficjalnym profilu CBŚP w serwisie X pojawił się także oficjalny komunikat w sprawie działań służb. "Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji dziś od godzin porannych wykonują czynności na terenie Warszawy i województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego do sprawy dot. grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi. Na tym etapie sprawy, dla dobra prowadzonego postępowania, nie przekazujemy szczegółowych informacji na temat wykonywanych czynności" - możemy przeczytać w oświadczeniu.

Budda niedawno zakończył działalność w sieci

Do zatrzymania Buddy doszło w poniedziałek 14 października 2024 roku. Co ciekawe, zaledwie dzień wcześniej Kamil L. zakończył swoją działalność w internecie. Koniec kariery w mediach społecznościowych zapowiadał od kilku miesięcy. Decyzję argumentował faktem, że "nie czuł się najlepiej" w konfliktowym środowisku twórców internetowych. 25-latek stał się popularny dzięki internetowym loteriom, w których można było wygrać m.in. luksusowe samochody, oraz działalności charytatywnej.