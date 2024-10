Kinga Zawodnik zaistniała w mediach jako testerka diet. Sama bardzo długo borykała się z nadwagą. W końcu zdecydowała się na operację bariatryczną. W wyniku zabiegu i całkowitej zmiany dotychczasowego trybu życia celebrytka zrzuciła ponad 50 kilogramów. Na Instagramie na bieżąco relacjonuje swoją przemianę i motywuje do tego innych. Ostatnio celebrytka miała okazję opowiedzieć o przykrych doświadczeniach związanych z jej metamorfozą.

Kinga Zawodnik o gorzkiej stronie popularności. "Trochę to przykre i przerażające"

Kinga Zawodnik w rozmowie z reporterką Plotka opowiedziała o przykrych stronach swojej przemiany. Celebrytka, która w ostatnim miesiącach przeszła spektakularną metamorfozę, przyznała, że zmiana jej wyglądu wpłynęła także na sposób, w jaki postrzegana jest przez innych. Podkreśliła, że w przeważającej mierze dotyczy to mężczyzn. - To jest taki temat, na który nie lubię się bardzo wypowiadać, Faktycznie zauważyłam to, że wcześniej, kiedy byłam gruba, to większość facetów się mnie wstydziła, krępowała się ze mną pokazać, wyjść - zaczęła celebrytka.

Kinga Zawodnik przyznała, że sposób jej postrzegania zmienił się także przez jej popularność. Doszła do bardzo gorzkich wniosków. - Później, jak się stałam osobą telewizyjną i rozpoznawalną, no to już wiadomo, to mijało, bo jesteś rozpoznawalna, spotykasz się ze znanymi ludźmi, masz programy w telewizji - wyznała. - Natomiast teraz to radykalnie się zmieniło, że widzą mnie też jako taki obiekt seksualny bardziej. Takiej kobiety szczupłej, odchudzonej, więc to jest trochę przykre i przerażające - wyznała Zawodnik.

Kinga Zawodnik o relacji z mężczyznami. "Muszę to sobie przepracować w głowie"

W dalszej części rozmowy z reporterką Plotka Kinga Zawodnik przyznała, że w ostatnim czasie jest bardziej zamknięta na nowe znajomości i kontakty damsko-męskie ze względu na przykre doświadczenia w relacjach z ludźmi. Podkreśliła, że szczególnie w przypadku mężczyzn nigdy nie jest pewna szczerości ich intencji, co utrudnia budowanie jakiejkolwiek relacji. - Muszę to sobie przepracować w głowie, bo na pewno jest mnóstwo fajnych facetów, którzy chcą się ze mną kolegować, przyjaźnić i spotykać. Dla mnie, dla Kingi Zawodnik i moich wartości, a nie tego jak teraz wyglądam i czym się zajmuje - podsumowała.