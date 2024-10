W przerwie od kręcenia kolejnych odcinków "Top Model" Dawid Woliński wpadł do programu Wojewódzkiego. Rozmowa niespodziewanie zeszła na Agatę Dudę i jej ubiór. - Wyobraź sobie, że odbierasz telefon. Słyszysz przyjemny, chociaż lekko matowy damski głos i mówi: "Dawid, tak? Tu Agata Duda. Ubierz mnie". Co byś zrobił? Przyjąłbyś, czy powiedział: "Słabo panią słyszę, halo, halo" - dopytywał prowadzący. Woliński najpierw zaczął żartować, że rozważyłby tę drugą opcję, a później ocenił styl naszej pierwszej damy. Co o nim sądzi?

Dawid Woliński porównał Agatę Dudę do Melanii Trump. "Trudno to nazwać inaczej"

Projektant widzi pewne podobieństwa w ubiorze Dudy i pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. Styl żony naszego prezydenta określił jako "polski i dyplomatyczny". Później nieco bardziej rozwinął tę myśl. - Ja myślę, że pani Agacie nie brakuje niczego. A jeśli chodzi o modę, to chyba postanowiła iść w taką bardzo dyplomatyczną, polską stronę. Trudno to nazwać inaczej - mówił. Później Woliński został zapytany o najgorzej ubranego Polaka. Po chwili namysłu stwierdził, że takie miano powinien otrzymać Krzysztof Rutkowski. Jak wiadomo, celebryta lubuje się w drogich markach i krzykliwych stylizacjach ze złotymi dodatkami. Takiego porównania chyba jednak nikt się nie spodziewał.

Dawid Woliński nie zostawił suchej nitki na Krzysztofie Rutkowskim

Na początku juror "Top Model" stwierdził, że najgorzej ubierają się politycy. - Jest tam bardzo słabo - mówił. Później zaczął skupiać się na konkretnych osobach. - Ja uważam, że przykładem bardzo źle ubranej osoby, jeżeli chodzi o zawód i to, z czym się powinien kojarzyć, jest dla mnie Rutkowski. (...) On wygląda jak taki islamski dyktator, któremu ktoś dał kartę rabatową do (tu pada marka sklepu) i powiedział: "poproszę wszystko" - żartował. Pięć groszy dorzucił również Wojewódzki. "Włochy powinny zbombardować jego szafę" - podsumował. Zgadzacie się ze słowami projektanta? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.