Sandra Hajduk nie kryła podekscytowania, kiedy okazało się, że jej nowym kolegą w paśmie porannym został Maciej Dowbor. Przy okazji nowej posady prezenter udzielił wielu wywiadów. - Nie da się pracować w show-biznesie bez uzbrojenia się w pancerz, który cię chroni przed tym światem zewnętrznym, zwłaszcza w dobie rozwiniętych social mediów, gdzie każdy właściwie może napisać, co chce bezkarnie, często z konta anonimowego, gdzie nie widać twarzy, nie widać imienia i nazwiska - przekazał ostatnio, mówiąc o hejcie dotyczącym jego debiutu w nowej stacji. Obecnie coraz lepiej radzi sobie w "Dzień dobry TVN". W międzyczasie nadal nagrywa humorystyczne rolki u boku żony oraz telewizyjnej partnerki.

REKLAMA

Zobacz wideo Hajduk o mocnych stronach "DDTVN". W czym jest lepsze od konkurencji?

Sandra Hajduk doniosła na kolegę. "Biedny Dowbor"

"Lojalność zawodowa czy solidarność jajników?! Sandra Hajduk polubiła mnie znacznie wcześniej niż mojego męża. Dziwicie się jej? Bo ja ani trochę. A tak całkiem na serio - Maciek po prostu znacznie zyskuje w moim blasku!" - napisała Joanna Koroniewska pod najnowsza rolką z udziałem męża i Sandry Hajduk. W zabawnym materiale prezenterka "Dzień dobry TVN" "donosiła" na Dowbora w wielu sytuacjach. Gdy tylko widziała, że jej kolega z pracy "robi coś nie tak", łapała za telefon i dzwoniła do jego żony. - Dowbor wziął podwójną porcję ciasta, a ponoć się odchudza, nie..? - raportowała Hajduk Koroniewskiej. - Ja nie wiem, ten Dowbor myśli, że jest lato, bez swetra, bez czapki, w koszulce samej, przecież pięć stopni jest... - relacjonowała żonie prezentera.

Humorystyczny film niezwykle przypadł do gustu obserwatorom aktorki. "TVN wygrał w totka, mając was w swojej ekipie. Pozdrawiam", "Dziewczyny jesteście boskie. Biedny Dowbor", "Ta para prowadzących to strzał w 10 jak nie w 100!" - czytamy pod postem.

Debiut Macieja Dowbora w "Dzień dobry TVN" śledziła cała Polska. W tym jego mama

W jednym z wywiadów dla Plejady dawna prowadząca "Nasz nowy dom" została zapytana o to, jak jej syn wypada w nowej roli. - Trzymam kciuki za mojego syna, bo we wszystkim, co on robi, będę z nim. Nie daję mu rad, bo on już jest na tyle zawodowcem i dobrym dziennikarzem, że nie doradzam mu, dlatego że on ma swoje pomysły na siebie i ja bym nie chciała tutaj absolutnie mu w tym przeszkadzać. Myślę, że świetnie sobie poradzi bez rad mamusi - przekazała Katarzyna Dowbor. Co ciekawe, podobno w ich domu nie rozmawia się o pracy. - Taka jest umowa, ponieważ spotykamy się przy rodzinnym stole, czasami w niedzielę, spotykamy się w święta. Umowa jest, że nie rozmawiamy o pracy - dodała.