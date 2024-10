Jakub Rzeźniczak i Radosław Majdan wraz z wieloma innymi sportowcami wybrali się na wspólną podróż. Dawni piłkarze zostali bohaterami nowego programu telewizyjnego. Już wkrótce na stacji TVN zadebiutuje show "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory". Póki co, wiadomo, że pierwsi uczestnicy wyjechali do Aten. Następnie zostali przetransportowani do kolejnego miejsca. Wycieczka za granicę jest częścią najnowszego formatu. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem. Niestety, dwójkę bohaterów czekała niespodzianka na lotnisku. To nie było przyjemne doświadczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto by się spodziewał? Oto oczekiwania Schreiber wobec Rzeźniczaka

Radosław Majdan miał nieprzyjemną sytuację na lotnisku. Jakub Rzeźniczak wszystko zrelacjonował

Niestety, na lotnisku dochodzi czasem do nieprzyjemnych sytuacji. Przekonał się o tym Radosław Majdan. Początkowo mężczyzna był bardzo zadowolony, gdy zakończył podróż. Cieszył się, że bierze udział w nowym show TVN-u. - No i dolecieliśmy, słuchajcie, jesteśmy w Atenach, teraz mamy podróż około trzech godzin do punktu, gdzie poznamy reguły programu i gdzie zamieszkamy - mówił Radosław Majdan na InstaStories. Jakub Rzeźniczak niedługo później przekazał fanom smutną wiadomość. - Czekamy na bagaże. Radka bagaż niestety zaginął, więc pewnie wszystko się opóźni - wyznał na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zwrócił uwagę na pozytywny aspekt. Przyznał, że cieszy się, że wraz z nim w programie jest ekipa fajnych uczestników. Dodał również, że a Atenach powitała ich piękna pogoda i wysoka temperatura.

Jakub Rzeźniczak i Radosław Majdan wystąpią wspólnie programie. Show poprowadzi Anna Senkara

Już wkrótce na TVN-ie pojawi się nowy program. Będzie to polska wersja słynnego belgijskiego formatu, który zdobył ogromną popularność wśród fanów. Wiadomo już, że show będzie opierał się na połączeniu sportowej rywalizacji wraz z emocjami, jakie pojawiają się w reality show. Oprócz Jakuba Rzeźniczaka i Radosława Majdana w produkcji wystąpi wiele innych sportowców. Wśród bohaterów znaleźli się: Karolina Pilarczyk, Iwona Guzowska, Olga Kelm, Iga Baumgart-Witan, Damian Janikowski, Adam Kszczot. Program poprowadzi dziennikarka Anna Senkara. ZOBACZ TEŻ: Pysiula uderzył w romantyczny ton. Radosław Majdan wspomina ślub z Rozenek. Padły urocze wyznania

Radosław Majdan i Jakub Rzeźniczak fot. https://www.instagram.com/jakubrzezniczak25/, https://www.instagram.com/r_majdan/