Maciej Pela nie narzeka na brak zajęć. Nagle wrzucił rodzinny kadr

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela byli małżeństwem od 2018 roku. Jeszcze niedawno byli razem na wyjeździe i pozowali na ściankach, ale najwyraźniej to już koniec sielanki. Portal Pudelek poinformował, że we wrześniu para rzekomo się rozstała. "Na ten moment nie chcę komentować zaistniałej sytuacji" - taką odpowiedź otrzymał od samych zainteresowanych serwis. Małżonkowie nie zdecydowali się na przerwę od mediów społecznościowych. Tancerz postanowił pokazać obserwatorom, co robi po rozstaniu.

Maciej Pela relacjonuje codzienność w sieci. Do pogłosek o rozstaniu się nie odnosi

Maciej Pela nie ma zamiaru rezygnować z mediów społecznościowych. Pozostaje aktywny na Instagramie, choć nie odnosi się tam do afery związanej z rozstaniem z żoną - podobnie jak Kaczorowska, która w tej kwestii cały czas milczy. Tancerz pokazał fanom nagranie z masażu. Zdecydował się na zabieg akupunktury. "Przed nowym miesiącem treningów trzeba podreperować rękę" - podkreślił. Pela postanowił skupić się na sporcie i nie próżnuje. Okazuje się, że wybrał się na... poligon!

Jest rześko. Wbijam na poligon. Pora się sturlać. (...) O, proszę, siwy włos. Nic tak nie robi jak błotko z rana

- relacjonował, przy okazji prezentując siwy włos na brodzie. Jakiś czas później Pela dodał kolejne InstaStories. Jak można podejrzeć, spędzał czas z córkami. Na krótkim nagraniu widać, jak trzyma jedną z dziewczynek za rękę.

Co robi Agnieszka Kaczorowska? Również nie zapomina być aktywna w social mediach

Tancerka również nie chce rezygnować z aktywności w sieci - szczególnie, że ma spore grono odbiorców na Instagramie. Opublikowała nagranie, na którym widać, jak spędza czas z córkami w parku. Cała trójka doskonale się bawi. Próżno jednak na filmiku szukać Peli. Nie był to jednak materiał zrobiony przez samą Kaczorowską, lecz profesjonalnie nagrany i zmontowany.. "Moje wszystko. Moje dwa cuda. Lubię jesień. Choć bywa deszczowa i pochmurna, tak bywa też słoneczna i przyjemna. Celebruję w życiu te słoneczne chwile" - napisała w poście. Celebrytka skupia się także na promowaniu swojej platformy, gdzie prowadzi kursy tańca online. Co ciekawe - w projekt zaangażowany był także Pela, który cały czas widnieje na stronie internetowej jako jeden z nauczycieli.