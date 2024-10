W życiu Roksany Węgiel bardzo dużo się dzieje. Niedawno wokalistka stanęła na ślubnym kobiercu, a już wkrótce miała wyruszyć w trasę koncertową po całej Polsce. Jak się jednak okazuje, plany Roksany Węgiel będą musiały trochę poczekać. Ukochana Kevina Mgleja zamieściła w sieci wpis na temat stanu zdrowia.

Roksana Węgiel o swoim zdrowiu. "Dopiero uczę się z tym żyć"

Roksana Węgiel podzieliła się ze swoimi obserwatorami informacją o tym, że źle poczuła się po koncercie i trafiła do szpitala. Wszystko opisała na InstaStories."Kochani, nie sądziłam, że do tego dojdzie. Moi fani zawsze byli dla mnie najważniejsi, bo to dla nich tworzę muzykę i gram koncerty. Niestety, w związku ze wzmożonymi aktywnościami związanymi m.in. z trasą koncertową, mój organizm się zbuntował. Wczoraj po małym występie poczułam się gorzej i trafiłam do szpitala" - zaczęła.

W dalszej części wpisu Roksana Węgiel wyjawiła, że choruje na cukrzycę typu pierwszego. O diagnozie dowiedziała się niespodziewanie. Osoby chore na cukrzycę mierzą się ze zbyt wysokim stężeniem cukru we krwi i często muszą przyjmować insulinę. Do grona diabetyków należy także m.in. Mandaryna. Roksana Węgiel nie ukrywa, że cała sytuacja jest dla niej trudna. "Tak naprawdę dopiero uczę się z tym żyć. Ciężko jest przystopować, jednak w takiej sytuacji mój organizm sam się tego zaczął domagać. Teraz dostałam jednoznaczną diagnozę, muszę wyłączyć się z jakichkolwiek aktywności na miesiąc i uregulować zdrowie" - napisała. Wokalistka poinformowała o tym, że musi przełożyć zaplanowane koncerty. "Serce mi pęka na myśl o tym, że nie będę mogła dla was zagrać koncertów w październiku" - dodała Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel apeluje do swoich obserwatorów. "Zdrowie jest najważniejsze"

Oprócz wpisu na InstaStories Roksana Węgiel opublikowała także długi post, w którym wyjawiła, że początkowo bagatelizowała swoją chorobę i nie chciała zatrzymywać się w działaniach. Dziś wokalistka traktuje to jako przestrogę i apeluje do innych. "Jestem zła na tę sytuację, a z drugiej strony czuję się bezsilna, zdrowie jest najważniejsze i błagam was, nie bagatelizujcie go. Badajcie się regularnie, ta sytuacja sprawiła, że zrozumiałam powagę tego, co się wydarzyło i chcę, żeby wam też dała do myślenia. Uważam, że nic nie dzieje się bez powodu" - pisała i zapowiedziała przerwę od aktywności.