Katarzyna Bosacka masakruje zestaw Bambi. "Powinien być zakaz"

Katarzyna Bosacka od lat zajmuje się edukowaniem w zakresie żywienia. Ekspertka ocenia różne produkty pod kątem ich wartości odżywczych. Tym razem padło na zestaw Bambi w McDonald's. Przypomnijmy, że posiłek, który oznaczony jest pseudonimem raperki, składa się z sześciu McNuggets, trzech serków cheddar w formie gwiazdek, nowego sosu o smaku sojowo-pieprzowym oraz małego napoju. Całkiem sporo, za całkiem przyzwoitą cenę. Zestaw kosztuje zaledwie 23,90 zł. To jednak nie przekonało w żaden sposób Bosackiej.

Katarzyna Bosacka bez ogródek o zestawie Bambi. Budzi w niej złość

Bosacka swoją recenzję zaczęła w dosyć humorystyczny sposób. "Musiałam sobie założyć specjalnie aplikację McDonalda. To już w ogóle tragedia. Proszę sobie wyobrazić Bosacką, która ma aplikację McDonalda" - tłumaczyła Plejadzie. Później przeszła do konkretów. "Mój niepokój, bardzo duży, a właściwie wręcz taką złość budzi fakt, że ten zestaw jest skierowany do dzieciaków. To mój syn przyniósł ten news ze szkoły, a Franek ma 11 lat, że wszystkie dzieci kupują właśnie ten zestaw, że to jest właśnie teraz super modne i takie super ekstra. Więc jeśli każdy dziesięciolatek czy 11,12-latek w Polsce kupił ten zestaw, to proszę sobie wyobrazić, ile tłuszczu, cukru i po prostu śmieciowego jedzenia te dzieci zjadły wraz z tym zestawem" - krytykowała. Później skomentowała reklamowanie niezdrowego jedzenia przez gwiazdy.

Katarzyna Bosacka wściekła na Matę i Ralpha Kamińskiego

Jak wiemy, Bambi nie jest jedyną gwiazdą, która dostała swój zestaw w McDonald's. Wcześniej z restauracją współpracowali Mata i Ralph Kamiński. Bosacka nie ma wątpliwości, że takie promocje nie wnoszą nic dobrego. "Śmieciowe jedzenie, pozbawione wartości odżywczych nie powinno być reklamowane i kierowane zwłaszcza do dzieci. Powinien być zakaz reklamowania przez Ralpha Kamińskiego, przez Matę, przez Bambi, przez właśnie ludzi, którzy mają nośne nazwiska wśród młodych ludzi i reklamują im kompletny syf" - skwitowała. ZOBACZ TEŻ: Nowe talent-show w TVP. W jury zasiądzie Katarzyna Bosacka, znany muzyk i instagramerka