Krzysztof Jackowski urodził się i aktualnie mieszka w Człuchowie. Z zawodu jest tokarzem, ale od lat działa jako jasnowidz. Dużą rozpoznawalność przyniosły mu sprawy kryminalne, w które się angażował. Wystąpił nawet w programie "Interwencja", gdzie doznał wizji związanej z zaginięciem Iwony Wieczorek. Przed kamerami wąchał jej koszulkę, robił notatki, a potem, biegał w okolicach plaży i nakazywał przeszukanie terenu. Choć wizje Jackowskiego nie zawsze są pomocne, tak jak w przypadku zaginięcia Iwony Wieczorek, to jasnowidz nie daje za wygraną i wciąż dzieli się swoimi przemyśleniami w internecie. Tak też było tym razem. Poruszył temat pogody.

Krzysztof Jackowski szczerze o zimie. "Nie będzie..."

Ostatnio Krzysztof Jackowski opowiedział na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych o zbliżającej się wielkimi krokami zimie. Przekazał dobre wiadomości. Zdaniem Jackowskiego zima będzie wyjątkowo łagodna. - Zima nie będzie bardzo zimowa. Raczej przyjdzie późną jesienią. Jeśli będzie śnieg, to tylko epizodycznie, ale to będzie późna jesień - mówił jasnowidz na nagraniu. Zdaniem Krzysztofa Jackowskiego miłośnicy niskich temperatur również będą przez chwilę zadowoleni. - Będą dwa okresy suche z dużym mrozem, ale ogólnie zima będzie późną jesienią - skwitował Krzysztof Jackowski. Co sądzicie o takiej wizji? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Krzysztof Jackowski o III wojnie światowej. Okropna wizja

Niedawno Krzysztof Jackowski podzielił się także swoją wizją o III wojnie światowej. "Zawsze mówiłem, że ta wojna, która jest tuż za naszą granicą, nie jest dla nas groźna. (...) Wielokrotnie powtarzałem, że ja boję się tej drugiej, małej wojny. Mówiłem, że ona będzie lokalna. Wskazywałem na Bliski Wschód. Przepowiadałem, że ona wymknie się spod kontroli i moim zdaniem to teraz, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to jest początek III wojny światowej" - przekazał dla "Super Expressu". ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Jackowski snuje wstrząsające wizje przyszłości. "Polacy muszą się przygotować"