Doda i Pachut nie są już razem. Jest oficjalny komentarz ze strony Rabczewskiej!

Doda i Dariusz Pachut uchodzili przez wielu za inspirującą parę. Tym bardziej zaskakuje oświadczenie, którym podzielił się sportowiec 2 października. "W związku ze spekulacjami pojawiającymi się coraz liczniej w mediach, a także pytaniami od dziennikarzy, które stają się uporczywe i męczące, chciałbym poinformować o zmianach, jakie nastąpiły w moim życiu osobistym w ostatnim czasie" - zaczął Dariusz Pachut na InstaStories. "Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za te dwa i pół roku, które dzieliliśmy, i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości" - dokończył. Co na to druga strona?

REKLAMA

Zobacz wideo Doda jasno o swoim wieku. Mówi o ambicjach

Doda i jej komentarz odnośnie rozstania. Wymowna końcówka

Doda i Dariusz Pachut po ponad dwóch latach zakończyli związek. Plotki o kryzysie potwierdził podróżnik, który poinformował, że podjął decyzję o rozstaniu. Doda jak na razie oficjalnie nie odniosła się do jego oświadczenia, ale Pomponik skontaktował się z jej przedstawicielami. "Doda nie komentuje życia prywatnego od ponad roku i dobrze jej z tym. Od strony managementu mogę podsumować jedynie, że biorąc pod uwagę liczne komentarze pod postami, przed artystką z pewnością nowy, lepszy rozdział życia" - przekazali w rozmowie z portalem. Faktycznie od dawna wokalistka nie komentuje bezpośrednio nowinek dotyczących życia prywatnego, co kiedyś było nie do pomyślenia. Często wstawiała zdjęcia z partnerami i nagrywała z nim relacje. Co sądzicie o sprawie?

Doda KAPiF.pl

Doda dała sygnał na temat życia prywatnego kilka dni wcześniej

Pod koniec września na Stadionie Narodowym odbyła się impreza z udziałem najbardziej topowych polskich wokalistów. Nie mogło zabraknąć Dody, która przejęła show. Mogliśmy usłyszeć tego wieczoru nieco zmodyfikowaną wersję "Fake Love". "I'll always give my heart to you" ("zawsze będę oddawać ci moje serce") zostało zamienione na "last time I gave my heart to you" ("ostatni raz oddałam ci moje serce"). Kilka dni temu ten sygnał był dla wielu zastanawiający. Dziś jest już jasne, że Doda i Pachut zakończyli swoją relację.