Ostatnio gruchnęła wiadomość o rzekomym rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Informację potwierdził dla Pudelka znajomy z otoczenia pary. Tancerze nie mają jednak zamiaru wypowiadać się w tej kwestii. "Na ten moment nie chcę komentować zaistniałej sytuacji" - usłyszał Pudelek. Portal ustalił także, że do sądu nie wpłynął pozew rozwodowy Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej. A jak zaczęła się ich historia miłosna? Wydawało się, że są sobie pisani.

Agnieszka Kaczorowska była pewna uczuć do Macieja Peli. "To się po prostu czuje"

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela poznali się w dość nietypowych okolicznościach. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce podczas rozmowy o pracę. Kaczorowska szukała instruktora do szkoły tańca i Pela od razu wpadł jej w oko. "Muszę przyznać, że już wtedy coś wisiało w powietrzu. Ale żadne z nas nie pozwoliło sobie na nic, bo byliśmy w zawodowych relacjach" - zacytował Kaczorowską "Fakt". Relacja tancerzy rozwinęła się bardzo szybko. Już po kilku miesiącach znajomości Maciej Pela uklęknął przed ukochaną.

Kaczorowska została zapytana podczas rozmowy z Plejadą o to, czy nie bała się podejmować tak kluczowych decyzji ze względu na krótki staż związku. "Całe życie się zastanawiałam, skąd będę wiedziała, że to będzie ten, za którego chcę wyjść za mąż. Teraz wiem, że to się po prostu czuje. Jeśli to jest taki strzał, jak w naszym przypadku, to nie ma na co czekać" - wyznała w rozmowie z Plejadą. Aktorka i tancerz od początku wiedzieli, że chcą szybko założyć rodzinę. "Od pierwszego zejścia się minął tydzień, a później przyjechałam do jego rodziców na święta. Tydzień później już rozmawialiśmy o dzieciach" - dodawała.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela mieli ślub jak z bajki. Później powitali na świecie dwie córki

W 2018 roku Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela stanęli na ślubnym kobiercu. Uroczystość odbyła się w słonecznej Toskanii. "Od początku wiedzieliśmy, że mamy podobny pomysł na tę uroczystość. Zaczęliśmy to, jak każdy inny projekt, realizować punkt po punkcie" - mówiła aktorka Plejadzie. Niedługo później Kaczorowska i Pela spełnili także marzenie o powiększeniu rodziny. W 2019 roku na świat przyszła ich córka Emilia. Dwa lata później urodziła się siostra dziewczynki - Gabriela. Kaczorowska przekonywała, że mąż to jej najlepszy przyjaciel i wymarzona druga połówka. "Nie ma takiej drugiej osoby, która wiedziałaby o mnie tak wiele" - zacytował ją "Fakt". Jak informują media, wiele w tej kwestii mogło się zmienić. ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Kaczorowska nie ochrzciła dzieci. Podała powody