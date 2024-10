Łukasz Schreiber i Marianna Schreiber rozstali się w marcu tego roku, kiedy 37-latek kandydował na stanowisko prezydenta Bydgoszczy. Rozstanie polityka PiS i zawodniczki freak-fightowej było wydarzeniem medialnym, ponieważ Schreiber postanowił opowiedzieć o nim w jednym z wywiadów. "Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych, ani teraz, ani 10 lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi… jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji" - powiedział w rozmowie z metropoliabydgoska.pl. Co ciekawe, Marianna ogłosiła, że o rozstaniu miała dowiedzieć się nie od męża, ale z rzeczonego wywiadu. Sprawa nieco przycichła, ale ostatnio polityk był widziany w towarzystwie tajemniczej brunetki, którą, jak się okazało, jest radczyni prawna i aktorka Katarzyna Siembida. Co więcej o niej wiadomo?

Kim jest towarzyszka Łukasza Schreibera?

Kiedy do sieci trafiły zdjęcia, na których widać Schreibera w towarzystwie Siembidy, polityk postanowił zabrać głos. "Spotkałem się na krótkiej kawie w centrum Warszawy po zakończeniu posiedzenia Sejmu z dwiema prawniczkami w dwóch różnych sprawach, z których jedna jest radną z Bydgoszczy. Posłowie nie mają swoich biur w stolicy, więc muszę korzystać z miejsc publicznych" - powiedział (jeszcze) mąż celebrytki.

Warto zauważyć, że w ostatnim czasie polityk związany z PiS spotykał się z Siembidą znacznie częściej, czym chwaliła się sama zainteresowana. Pozowała z nim do zdjęć podczas kampanii wyborczych, kiedy on starał się o fotel prezydenta Bydgoszczy (nieskutecznie), a ona do bydgoskiej Rady Miasta.

Później na jej fanpage'u pojawiły się kolejne ujęcia, do których pozowała w towarzystwie Schreibera. Razem zbierali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy #TakDlaCPK, a także podczas zbiórki karmy dla psów przebywających w schroniskach.

Katarzyna Siembida musiała ujawnić majątek

Gdy Katarzyna Siembida dostała się do Rady Miasta Bydgoszczy, musiała złożyć oświadczenie majątkowe. Wynika z niego, że 33-latka prowadzi własną działalność gospodarczą jako radczyni prawna. Ta przyniosła jej w poprzednim roku dochód w wysokości 125 tysięcy złotych, a w styczniu i lutym 2024 roku 12 600 zł. Oprócz tego wykazała też dochód z umów o dzieło - 2 tys. 655 zł i 20 gr. Siembida wskazała również, że na koncie ma 40 tysięcy złotych oszczędności. Nie zadeklarowała przy tym, że posiada dom czy mieszkanie. Za to w rubrykę inne nieruchomości wpisała "działka budowalna". Ta liczy sobie 1000 metrów kwadratowych i została wyceniona przez Siembidę na 100 tysięcy złotych. Siembida spłaca też kredyt w wysokości 120 tysięcy złotych. Pełne oświadczenie majątkowe 33-latki znajdziecie TUTAJ.

Marianna Schreiber zabrała głos

Przypomnijmy, że po tym, jak do mediów trafiły najnowsze zdjęcia, na których widać Łukasza Schreibera w towarzystwie Siembidy, Marianna Schreiber nie zamierzała milczeć. "Już wszystko wiem w sprawie tych zdjęć i relacji. Jestem załamana. Nie wiem, czy mam jako kobieta siłę na to wszystko" - napisała najpierw. Później uderzyła w inne tony. "Nie, nie jestem zazdrosna, ba, na swój sposób jestem szczęśliwa, że mój mąż układa swoje życie na nowo, bo życzę mu dobrze i trzymam za niego kciuki. Ale nie zazdroszczę tej konkretnej pani, bo wiem, przez co ja przechodziłam i naprawdę nie ma tu nic do zazdroszczenia" - wyznała.