Dorota Szelągowska od lat związana jest ze stacją TVN, w której emitowane są jej programy o tematyce wnętrzarskiej. Córka Katarzyny Grocholi prowadziła już między innymi takie formaty, jak" 'Dorota Was urządzi", "Polowanie na kuchnie" czy "Weekendowe metamorfozy Doroty". Aktualnie jest gospodynią show "Totalne remonty Szelągowskiej", w którym razem ze swoją ekipą remontuje domy i mieszkania osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Szelągowska na Instagramie chętnie chwali się też zdjęciami własnych mieszkań. Teraz pokazała najnowsze lokum. Tak je urządziła.

REKLAMA

Zobacz wideo Szelągowska ma nowego partnera. Woli związek z dala od fleszów?

Dorota Szelągowska pokazała warszawskie mieszkanie

Dorota Szelągowska od jakiegoś czasu mieszka w Hiszpanii, gdzie kupiła dom. Prezenterka oczywiście pokazała internautom każdy kąt posiadłości. Uwagę zwracały zwłaszcza bajeczna sypialnia i niezwykły widok z tarasu. Dekoratorka wnętrz ma także dom na Warmii. Zdjęcia, na których można go podziwiać, również znajdziemy na Instagramie celebrytki. Tu z kolei nie sposób przejść obok mrocznej kuchni. Teraz Szelągowska pochwaliła się kolejnymi czterema kątami, które urządziła i w których mieszka. Chodzi o mieszkanie w Warszawie. To jest zdecydowanie bardzo kolorowe.

Tydzień w Polsce i wszystko nowe - nie wiadomo czy wróciłam do Warszawy, czy za chwilę wracam do Hiszpanii. Biuro - w starym mieszkaniu, dom - w nowym mieszkaniu. Ale też starym, jakby co, nie tylko przez wiekowość kamienicy, ale kiedyś tu już mieszkałam

- napisała. Na koniec dodała: "Kolory, słońce, jesień, zmiany. I nawet retrogradację Plutona" - mogliśmy przeczytać.

Tak mieszka Dorota Szelągowska. ZOBACZ ZDJĘCIA Otwórz galerię

Dorota Szelągowska postawiła na białe ściany, dzięki czemu mogła szaleć z meblami i dodatkami w każdym możliwym kolorze. W oczy od razu rzuca się więc komoda w kolorze krwistej czerwieni ustawiona przy jednej ze ścian w salonie. Na meblu stanął designerki czerwony wazon w kształcie ust, a na ścianie zawisło lustro w czerwonej ramie. Obok widać białą kanapę z poduszkami w niemal każdym możliwym odcieniu. Do tego regały z książkami, które zostały ułożone tak, by kolory okładek do siebie pasowały (przyznajemy, to nieco kontrowersyjny i niepraktyczny pomysł, ale o gustach przecież się nie dyskutuje).

Dorota Szelągowska zamontowała kran nad kuchenką gazową

Na kolejnym ze zdjęć widać kuchnię. Tu gospodyni "Totalnych remontów..." znów postawiła na kolory. Fronty szafek są w odcieniu morskiej zieleni, a płytki nad nimi są różowe. Odcienie różu pojawiają się także na marmurowym blacie. Całość uzupełnia kuchenka gazowa w stylu retro, która wykończona jest ozdobami w odcieniu złota. Na tym jednak nie koniec. Szelągowska zainspirowała się najnowszymi trendami, które są obecnie popularne w USA. Nad kuchenką zamontowała... kran. By ten pasował do całości, także jest w kolorze złota. Jedna z obserwatorek celebrytki zaciekawiona takim rozwiązaniem, zapytała Szelągowską, czy kran nad zlewem jej się sprawdza. Na odpowiedź długo nie czekała. "Jasne!" - napisała dekoratorka wnętrz.