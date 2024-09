Lech Wałęsa i Danuta Wałęsa doczekali się aż ośmiorga dzieci. Wśród pociech dawnej pary prezydenckiej znalazła się Maria Wiktoria Wałęsa. Kobieta jest siódmą pociechą małżeństwa. Świat po raz pierwszy usłyszał o niej w 2006 roku. Wówczas TVN zaprosił Wałęsę do udziału w "Tańcu z gwiazdami", w którym tańczyła w parze z Pawłem Godkiem. Ostatecznie duet zajął w programie siódme miejsce. Pomimo braku sukcesu Marii Wiktorii i tak wróżono karierę w show-biznesie. Mimo to nie wykorzystała pięciu minut i zniknęła z mediów.

Maria Wiktoria Wałęsa przed laty była jedną z bardziej rozpoznawalnych gwiazd. Później zapadła się pod ziemię

Maria Wiktoria Wałęsa zrezygnowała z kariery w show-biznesie. Zaangażowała się w inne pomysły na życie zawodowe. Początkowo założyła fundację, która miała pomagać młodym talentom marzącym o popularności. To jednak nie wyszło. Później zajęła się projektowaniem ubrań. - Zaczęłam projektować ciuchy. Zdałam do szkoły reklamy, wizażu i charakteryzacji. Wreszcie z koleżanką otworzyłam w gdańskim centrum handlowym sklep z ubraniami - opowiadała w jednym z wywiadów.

Obecnie Maria Wiktoria Wałęsa ma 40 lat i dalej stroni od show-biznesu. Jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie publikuje zdjęcia z życia prywatnego. Od czasu do czasu udostępnia nowe fotografie na facebookowy profil. Obecnie jest blondynką. Raczej nie zapowiada się na wielki przełom w jej karierze medialnej. - Nie dzielę się już moimi sprawami z prasą - niech to będzie mój komentarz - takimi słowami odpowiedziała Plejadzie na prośbę o wywiad.

Maria Wiktoria Wałęsa zaistniała w "Tańcu z gwiazdami". Sława ją przerosła?

Maria Wiktoria Wałęsa została namówiona do "Tańca z gwiazdami" przez tatę. Miała to być jej przepustka do prawdziwej sławy. Jak się okazało, kobieta poznała popularność od złej strony. Nie mogła odpędzić się od paparazzi. Przerażał ją fakt, że fotoreporterzy nie dawali jej spokoju. Pewnego razu "Super Express" opisał sytuację, w której kobieta została sfotografowana, gdy spała w samochodzie po imprezie. Tego było już za wiele. Maria Wiktoria zniknęła z show-biznesu. - Miałam dopiero 24 lata i trudno mi było odmówić z takich zwyczajnych, ludzkich powodów. Chciałam nauczyć się tańczyć, chciałam przeżyć przygodę. Nie miałam świadomości tego, co się później wydarzy. Pracowałam już jakiś czas z moim tatą i wydawało mi się, że przynajmniej trochę wiem, jak funkcjonują media. Byłam w błędzie - mówiła dla "Gali". ZOBACZ TEŻ: Nietypowa koszula Wałęsy wywołała poruszenie. Stylistka nie ma wątpliwości. "Na duży plus" [PLOTEK EXCLUSIVE]