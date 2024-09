26-letnia Kubra Aykut miała wszystko - była młoda, piękna, miała rzesze fanów z całego świata. Na samym tylko TikToku obserwowało ją ponad milion osób, a na Instagramie - dodatkowe 200 tys. 27 września media obiegła tragiczna informacja tym, że dziewczyna wypadła piątego piętra swojego luksusowego apartamentu. Wypadku, który miał mieć miejsce 23 września nie przeżyła. Sprawą zajęła się turecka prokuratura.

Przy 26-latce znaleziono klucz do rozwiązania zagadki. Oto powód jej śmierci

26-letnia kobieta zdobyła serca fanów swoją rolą w filmie "Wedding without a Groom". Influencerka w przeszłości chętnie dzieliła fragmentami swojego życia prywatnego i zawodowego. W ostatnim czasie jednak częstotliwość pojawiania się postów jej mediach społecznościowych znacznie zmalała. Ostatni post na Instagramie, który opublikowała po ponad dwumiesięcznej przerwie, wzbudził niepokój wśród jej wiernych obserwatorów. W nim Aykut wyznała, że zmaga się z problemami z odżywianiem.

Wstępne ustalenia śledczych po przeprowadzonej sekcji zwłok wskazywały na to, że 26-latka targnęła się na własne życie. Niestety, przy ciele kobiety odnaleziono list pożegnalny, co potwierdza tę smutną wiadomość. Influencerka wyjaśniła w nim, co było powodem jej decyzji. "Skoczyłam z własnej woli, bo nie chcę już żyć. Byłam bardzo dobra dla wszystkich w moim życiu, ale nie umiałam poczuć się dobrze" - zaczęła młoda kobieta.

Życie jako dobry człowiek nic mi nie dało. Bądź egoistą w tym życiu, a będziesz szczęśliwy. Umieram od kilku dni i nikt tego nie widzi. Odejdę, bo bardzo siebie kocham i myślę o sobie

— mogliśmy przeczytać w liście opublikowanym przez serwis Egypt Independent.

Kubra Aykut wypadła z 5. piętra. Oto szczegóły jej tragicznej śmierci

Według medialnych doniesień Aykut wypadła ze swojego mieszkania przy ulicy Gise w ekskluzywnej dzielnicy Hasanpasa. Po sekcji zwłok jej ciało przewieziono z powrotem do rodzinnego miasta Bursa, gdzie mieszkają jej rodzice - to właśnie tam ją pochowano. W smutnej uroczystości pogrzebowej uczestniczyli jedynie jej przyjaciele oraz rodzina.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.