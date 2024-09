Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska od niedawna związani są z TVN-em, gdzie od lat pracuje Dorota Szelągowska. Prezenter otrzymał posadę w "Dzień dobry TVN", a aktorka dostała swój własny program... remontowy. Część widzów myślała, że może z tego powodu Szelągowska straci pracę. W mediach pojawiały się nawet plotki o napiętej sytuacji między dwiema prezenterkami. Te postanowiły nagrać żartobliwe wideo, w którym jasno dały do zrozumienia, że wszystko jest między nimi jak najbardziej w porządku. Program Koroniewskiej rusza dopiero wiosną, więc w ramówce jesiennej zostało trochę miejsca na "Totalne remonty Szelągowskiej". Prezenterka ostatnio bardziej niż zwykle jest aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio wrzuciła zdjęcie sprzed dziesięciu lat, które nie umknęło uwadze jej nowym znajomym z pracy.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Rock o odejściu Dowbora z Polsatu: "Rozpaczamy". Swoje dodała też Hyży

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska zażartowali ze zdjęcia Szelągowskiej

Na zdjęciu widzimy prezenterkę w okularach i ciemnych włosach. Z pewnością większość widzów przyzwyczaiła się już do jej charakterystycznego blondu. "Z synkiem. 2010 vs 2024 - siebie to ja zdecydowanie wolę tu i teraz" - pisała Szelągowska. Fani zwrócili uwagę, że dziennikarka wygląda na nieco smutną. "Jaki smutek w tych oczach" - pisali. "Wcale nie! Po prostu poranny pociąg" - odpowiedziała Szelągowska. Chwilę później na profilu pojawił się komentarz od Dowbora. "My też wolimy ciebie obecnie (...), a także obecny Centralny w Wawie" - żartował. "Oj tak..." - dodała jego żona. Co myślicie? Wyszło zabawnie?

Szelągowska Otwórz galerię

Dorota Szelągowska kupiła dom w Hiszpanii. "Mniej niż w Warszawie"

Prezenterka niedawno pochwaliła się swoją nową inwestycją. Szelągowska stała się posiadaczką willi w Hiszpanii. Jak sama mówi, zakup domu nie kosztował ją zbyt wiele. - Dom w Hiszpanii kosztuje mniej niż mieszkanie w Warszawie. Myślę, że to jest popularne z dwóch powodów, po pierwsze dlatego, że ludzie się boją, boją się wojny, boją się pandemii, a druga rzecz dlatego, że rzeczywiście za granicą jest taniej - tłumaczyła w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl. ZOBACZ TEŻ: "Totalne remonty Szelągowskiej". Uczestniczka była w szoku, kiedy remont się skończył. Widzowie przeczepili się do jednego