Anna Lewandowska swoje urodziny spędza na... Bali. Dzień wcześniej influencerka wrzuciła zdjęcia ze słonecznej plaży. "Ania wyglądasz super", "Ale czekoladka! Z efektem glow", "Pięknie pani wygląda" - zachwycali się internauci. Najprawdopodobniej jej pobyt za granicą związany jest z kongresem bachaty, na który Lewandowska od dawna planowała się wybrać. Nic jednak straconego. Dwa tygodnie wcześniej trenerka fitness przyleciała do Warszawy, by świętować 36. urodziny w gronie najlepszych przyjaciółek. Zdjęcia z wyjścia na miasto wrzucały m.in. Paulina Krupińska i Zofia Zborowska. Żona piłkarza dosłownie promieniała na każdym z nich. A jak Lewandowska wyglądałaby na zdjęciach za kilka, kilkanaście lat? Sprawdziliśmy to!

Tak Anna Lewandowska mogłaby wyglądać na emeryturze!

Trzeba przyznać, że według aplikacji Lewandowska nawet za kilkanaście lat wciąż zachwycałaby formą. Włosy trenerki nadal lśnią i wyglądają na niezwykle zdrowe. Na jednym z ujęć Lewandowska pozuje z kwiatami i owocami, odsłaniając nieco brzuch, który nie zmienił się nic a nic. W oku pozostał dawny blask, a uśmiech skrada całą uwagę. Skóra Lewandowskiej jest błyszcząca i jędrna. Jeśli Lewandowska faktycznie wyglądałaby tak za kilkanaście lat, to trzeba przyznać, że wyglądałaby naprawdę świetnie! Więcej zdjęć możecie zobaczyć w naszej galerii.

Tak Robert Lewandowski świętował poprzednie urodziny swojej żony. "Jesteś miłością mojego życia"

Rok temu piłkarz zamieścił na swoim profilu urocze ujęcie z żoną, na którym obejmują się przy luksusowym basenie. Do postu dołączył krótkie, ale konkretne życzenia. "Wszystkiego najlepszego dla mojej kochanej żony i mamy naszych dzieci. Jesteś miłością mojego życia, a ja mam wielkie szczęście, że mam cię przy sobie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin moja droga" - pisał. Lewandowska z kolei wrzuciła wtedy zdjęcie w bikini. Influencerka pozowała przy desce surfingowej, a w ręce trzymała balony z liczbą 35. Jak widać, trenerka uwielbia spędzać swoje urodziny nad wodą. ZOBACZ TEŻ: Caroline Derpieński TYLKO U NAS zaczepia Lewandowskich. "Konkurencji się nie lubi"