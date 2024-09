W Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród Elle Style Awards 2024. Wydarzenie przyciągnęło największe gwiazdy z polskiego show-biznesu. Julia Wieniawa zaprezentowała się w białej kreacji z dużymi wycięciami. Barbara Kurdej-Szatan także zaszalała i włożyła prześwitującą kreację. Grażyna Torbicka poszła natomiast w innym kierunku i postawiła na minimalistyczną sukienkę. Na wydarzeniu pojawiła się także Anna Czartoryska-Niemczycka. W czym zaprezentowała się żona biznesmena na ściance?

REKLAMA

Zobacz wideo Jessica Mercedes odpowiada na krytykę stylistek. "Wiem, że..."

Anna Czartoryska-Niemczycka w białej kreacji. Jest kontrastowy element

Na gala wręczenia nagród Elle Style Awards 2024 nie mogło zabraknąć Anny Czartoryskiej-Niemczyckiej. Aktorka zaprezentowała się w sukni białym kolorze, która sięgała aż do ziemi. Uwagę w stylizacji zwróciły rozkloszowane rękawy i wycięcie na nogi. Czartoryska-Niemczycka nie zapomniała o dodatkach i dobrała do kreacji białe kozaki. Na jej palcu widoczny był także sporych rozmiarów pierścionek. Jedynym elementem kontrastowym w stylizacji Czartoryskiej była mała, czarna torebka. Cała kreacja może i wyróżniała się na tle innych gwiazd, ale czy była stylowa? Sami to oceńcie, zaglądając do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie zdjęcia aktorki wykonane podczas Elle Style Awards 2024.

Anna Czartoryska-Niemczycka nie wydaje fortuny na ubrania. "Najchętniej grzebię w szafie mamy"

Anna Czartoryska-Niemczycka publicznie opowiada o tym, że jej garderoba nie pęka w szwach i rzadko kupuje nowe ubrania. - Najchętniej grzebię w szafie mamy albo teściowej. Uwielbiam ubrania z historią, im bardziej się za czymś kryje opowieść - mówiła w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl. W innym wywiadzie opowiedziała o pewnym wyzwaniu, którego się podjęła. - Przez okrągły rok nie kupowałam nowych ubrań. Dzięki temu znowu nie tylko zadbałam o ekologię i wyrwałam się z konsumpcyjnego stylu życia, ale też zainspirowałam innych - powiedziała dla agencji Newseria Lifestyle. Kto wie, być może za stylizacją aktorki z gali Elle kryje się jakaś ciekawa historia? ZOBACZ TEŻ: Anna Czartoryska świętowała 11. rocznicę ślubu. Wskoczyła w suknię. "Mieścimy się w nasze stroje"