Julia Wieniawa ma ostatnio bardzo napięty grafik. Najpierw brylowała na scenie w Operze Leśnej, a później powalczyła w konkursie na Przebój Lata podczas koncertu "Magiczne zakończenie wakacji". "Kielce, ale było super. Jak wam się podobał cały występ i nowa choreografia? Dziękuję za wszystkie głosy i wsparcie" - pisała po koncercie Julia Wieniawa. Wokalistka nie zwalnia tempa i właśnie pojawiła się na Elle Style Awards 2024. Zdjęcia stylizacji Julii Wieniawy i innych gwiazd z wydarzenia znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Wieniawa opowiada o problemach z wytwórnią. Wspomniała też o singlu

Julia Wieniawa odstrzeliła się na galę. Ta stylizacja zwraca uwagę

Na Elle Style Awards 2024 pojawiła się cała plejada gwiazd, między innymi: Magda Gessler, Małgorzata Foremniak, Grażyna Torbicka i Magda Mołek. Show skradła jednak Julia Wieniawa, która chętnie pozowała fotografom do zdjęć na ściance. Tego wieczoru wokalistka zaprezentowała się w białej sukni do ziemi ze sporym wycięciem w okolicy brzucha oraz dekoltu. Kreacja podkreśliła nienaganną figurę Julii Wieniawy. Do całości gwiazda dobrała torebkę w kształcie perły oraz sandałki. W przypadku fryzury wokalistka wyznała zasadę, że mniej znaczy więcej i upięła włosy w kok. Trzeba przyznać, że Julia Wieniawa wie, jak zwrócić na siebie uwagę, ponieważ cała stylizacja zaprezentowała się obłędnie i zachwyciła internautów. "Wow", "Pięknie wyglądasz", "Bogini", "Muszę się wziąć za swoją formę" - pisali pod jej zdjęciami.

Julia Wieniawa zachwyca sylwetką. Trener zdradził jej sekret

Niedawno porozmawialiśmy z byłym trenerem Julii Wieniawy, Tadeuszem Gauerem. Specjalista wyjawił nam szczegóły treningów wokalistki. - Gdy Julia miała więcej czasu, to nasze treningi odbywały się na siłowni. Nasz plan był bardzo prosty i przejrzysty. Składał się z klasycznych ćwiczeń, takich jak: hip thrust, wykroki, przysiady, różnego rodzaju martwe ciągi np. RDL, wyciskania hantli leżąc/siedząc, wiosłowania, core mobility i rozciągania - wyznał trener.