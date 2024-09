2 września ruszyła stacja wPolsce24, na antenie której widzowie mogli zobaczyć wiele znanych twarzy z Telewizji Polskiej z czasów, gdy prezesem był tam Jacek Kurski. Wśród prezenterów jest również Małgorzata Opczowska, która zadebiutowała na antenie 3 września. Uwagę przyciągnął jednak osobliwy makijaż prezenterki, który nie wyglądał, jakby zrobiła go profesjonalistka. Teraz prezenterka tłumaczy się z sytuacji i specjalnie dla Plotka skomentowała sprawę.

Małgorzata Opczowska tłumaczy się ze wpadki z makijażem

Jako że podczas pierwszego wejścia Opczowskiej jej makijaż pozostawiał wiele do życzenia, Plotek postanowił skonsultować sprawę z uznaną wizażystką, Anną Rumińską. - Mamy tu do czynienia z makijażem z mocnym śladem po okularach. Ski make-up. Mam wrażenie, że nie została wyrównana różnica pod oczami. (...) Podstawą makijażu jest rozświetlenie i ujednolicenie kolorytu skóry - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem Rumińska. Całą sytuację postanowiła skomentować również sama zainteresowana. Opczowska odniosła się do zaskakującego makijażu specjalnie dla Plotka.

To raczej mocna wakacyjna opalenizna na tle jasnej kanapy

- stwierdziła. Zdjęcia z makijażem prezenterki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kogo jeszcze zobaczymy na antenie wPolsce24?

Opczowska to nie jest jedyna prezenterka, którą wielu kojarzy z TVP. Już wiadomo, że jedną z gwiazd nowej stacji będzie Magdalena Ogórek, która brylowała w publicznej telewizji za czasów Jacka Kurskiego. "Cieszę się, że będę twarzą nowego kanału, bo jego oferta jest bardzo ciekawa. Kolejną rzeczą, która mnie przekonała, to pytania widzów. Na mediach społecznościowych dostawałam setki zapytań kiedy wrócę. Choć minęło tyle miesięcy, one wciąż napływały. Ta przerwa jednak była mi potrzebna na odpoczynek i przewietrzenie głowy" - stwierdziła dziennikarka w rozmowie z "Faktem". Wśród pracowników nowej telewizji nie zabrakło również prezentera Michała Adamczyka. Przypominamy, że przez lata był twarzą "Wiadomości" oraz był dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W gronie pracowników wPolsce24 znalazła się również Marty Kielczyk.