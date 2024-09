Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trójki dzieci. Dwójka starszych - Oliwia i Szymon - jest już dorosła i podąża własnymi ścieżkami. Najmłodszy z nich, 13-letni Jan, ma jeszcze sporo czasu, aby zastanowić się, z czym chce związać swoją przyszłość. Jak na razie syn aktorki i piłkarza chodzi do szkoły. 2 września wraz z tatą był widziany w drodze na rozpoczęcie roku.

Jarosław Bieniuk z synem na rozpoczęciu roku szkolnego. Tak dziś wygląda Jan

Na zdjęciach, które trafiły do mediów, widać, że Jan niezwykle wyrósł. Chłopiec ma duże szanse, aby niebawem doścignąć wzrostem swojego tatę. Jan ubrany był odświętnie w białą koszulę i jasne spodnie. Jarosław Bieniuk, który towarzyszył mu w tym ważnym dniu, postawił na elegancką błękitną koszulę i spodnie w beżowym odcieniu. To, co jednak najbardziej rzuca się w oczy, to podobieństwo chłopca do Anny Przybylskiej. Wygląda na to, że Jan z dnia na dzień coraz bardziej ją przypomina.

Jan Bieniuk miał zaledwie trzy lata, gdy jego mama zmarła na raka trzustki. Jak przyznał w wywiadzie udzielonym "Vivie!" w 2022 roku, pamięta niektóre sytuacje z jej udziałem. Najmłodszy syn Anny Przybylskiej wyznał też, że stara się myśleć o jej uśmiechu. - Teraz zresztą jest mi łatwiej niż kiedyś. Tak bardzo za nią tęskniłem. A jak myślę o mamie, to zastanawiam się, co by powiedziała na to czy na tamto. I że pewnie by na mnie nakrzyczała, że nie włożyłem talerza do zmywarki. Pogodziłem się z tym, że jej nie ma - powiedział.

Czym zajmują się pozostałe dzieci Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej?

Oliwia Bieniuk w październiku tego roku skończy 22 lata. Najstarsza z rodzeństwa od zawsze przejawiała zamiłowanie artystyczne i chce iść w ślady słynnej mamy. Kilka lat temu rozpoczęła studia w Warszawskiej Szkole Filmowej. Wiele wskazuje na to, że 18-letni Szymon Bieniuk nie zamierza na stałe wiązać przyszłości z show-biznesem. Jak zdradził w rozmowie z Jastrząb Post, myśli o studiach prawniczych. Niewykluczone jednak, że w mediach będzie jeszcze o nim głośno. - Gdyby pojawiła się jakaś wielka okazja w show-biznesie, to nie wiem, czy bym odmówił - przyznał.