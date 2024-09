Małgorzata Rozenek jest niezwykle rodzinną osobą. W przeszłości celebrytka była związana z Jackiem Rozenkiem, z którym ma dwóch synów - Stanisława oraz Tadeusza. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu, a gwiazda stacji TVN znalazła szczęście u boku Radosława Majdana. W 2020 roku zakochani doczekali się syna Henia. Trzy lata później chłopiec zaczął uczęszczać do przedszkola, które znajduje się przy liceum francuskim na warszawskim Mokotowie. Teraz po wakacjach Henio wrócił do placówki, czym jego mama pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Małgorzata Rozenek na zdjęciu z Heniem. "To będzie super rok"

Małgorzata Rozenek często pokazuje w mediach społecznościowych kadry z życia prywatnego. Nie mogła więc ominąć relacji z powrotu Henia do przedszkola. Żona Radosława Majdana zamieściła kilka zdjęć, na których czule tuliła syna. Chcecie je zobaczyć? Zajrzyjcie do galerii na górze strony. Małgorzata Rozenek zdobyła się także na krótki opis, w którym przesłała internautom pozytywną energię. "Powrót do szkoły po wakacjach. Sił dla przedszkolaków i uczniów, a rodzicom przybijamy piątkę. Wszyscy damy radę. To będzie super rok" - pisała. Pod postem Rozenek zaroiło się od komentarzy. "Ślicznie pani Gosiu", "Powodzenia dla Henia", "Śliczny syn", "Wszystkiego, co najlepsze" - pisali internauci w mediach społecznościowych.

Małgorzata Rozenek pożegnała syna. Stanisław wyjechał na studia

Małgorzata Rozenek ma za sobą wielkie emocje. Jej syn Stanisław dostał się na studia w Lyonie i przeprowadził się do Francji. Celebrytka wrzuciła do sieci nagranie, na którym czule się żegnali. Nie kryła smutku, gdy wracała do Polski bez syna. - Zostawiliśmy Stasia. Musiało trochę czasu upłynąć, zanim mogłam się na spokojnie nagrać - mówiła wyraźnie przygaszona. Dodała jednak, że jest zadowolona z lokum, w którym zamieszkał jej syn. Chwaliła także okolicę nowego gniazdka Stanisława.