Antek Królikowski miał burzliwe życie uczuciowe. Przypomnijmy, że aktor, który miał na koncie wiele medialnych związków, rozstawał się i schodził z Joanną Opozdą, by później stanąć z nią na ślubnym kobiercu. Parze, której ślubu gratulował sam Andrzej Duda, niedługo później urodził się syn Vincent. Niestety, nim jeszcze chłopiec przyszedł na świat, małżonkowie się rozstali, a Królikowski związał się z mieszkającą po sąsiedzku prawniczką Izabelą. Opozda i Królikowski później długo publicznie prali brudy (chodziło m.in. o alimenty na Vincenta, ale nie tylko. TUTAJ możecie więcej przeczytać na ten temat). Byli zakochani nie dostali jeszcze rozwodu, ale aktor niedawno pochwalił się, że jego nowa partnerka jest w ciąży. Teraz ukochana gwiazdora filmów Patryka Vegi opublikowała zdjęcie, na którym widać jej ciążowe krągłości.

Ukochana Antka Królikowskiego w ciąży wygląda kwitnąco

Antek Królikowski w lipcu, w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, że jego rodzina się powiększy. "Kudowa zawsze będzie miała szczególne miejsce w moim sercu, dlatego nie mogło zabraknąć w tym roku również nas. Wraz z Izą spodziewamy się dziecka i cieszę się, że to właśnie przy tej okazji możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem. Pozwólcie, że resztę w tej sprawie pozostawimy na ten moment dla siebie. Nie ukrywam, że w tym czasie szczególnie doceniamy życie we Wrocławiu, z dala od mediów, a zobowiązania zawodowe prawdopodobnie będą nas tu jeszcze jakiś czas trzymać" - powiedział tabloidowi po tym, jak pojawił się wraz z Izabelą Banaś na festiwalu filmowym im. Pawła Królikowskiego w Kudowie-Zdroju, a do sieci trafiły zdjęcia ciężarnej prawniczki.

Teraz Izabela sama pochwaliła się kadrem, na którym widać jej ciążowe krągłości. "Cherry blossom in my garden" (pol. "Wiśnia kwitnie w moim ogrodzie") - napisała pod zdjęciem, opatrując wpis emotikoną przedstawiającą różowy kwiat. Fotografię znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Internauci komentują

Pod wpisem szybko pojawiło się wiele komentarzy. Nie zabrakło komplementów. "Moja MOMMY! Tak pięknie wyglądasz z brzuszkiem, że nie mogę", "Gratulacje kochani szczęścia dla was i dla dziecka", "Piękna" - czytamy. Więcej zdjęć zakochanych znajdziecie w naszej galerii na górze strony.