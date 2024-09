Właśnie rozpoczął się nowy rok szkolny. Wśród uczniów znajdują się pociechy gwiazd. Sławni rodzice opublikowali kadry z pierwszego dnia szkoły. Fani mogli zobaczyć, jak dzieci sławnych osobistości przygotowują się do nauki po wakacjach. Nie zabrakło ekscytacji, ale też stresu. Anna Wendzikowska rozpoczęła dzień jeszcze w nocy. "Poszły. Spałam w nocy jakieś trzy godziny... nie, nie z emocji. Pranie, sprzątanie, układanie, szykowanie ubrań, plecaków, zeszytów, przyborów, temperowanie kredek i takie tam. Potem nie mogłam usnąć" - tak podpisała zdjęcie swoich córek.

Dzieci tych gwiazd zaliczyły powrót do szkoły. Jak sławni rodzice przygotowali swoje pociechy?

Rodzice z dumą opublikowali kadry z pierwszego dnia szkoły swojego potomstwa. Starszy syn Katarzyny Glinki właśnie rozpoczął szóstą klasę szkoły podstawowej. Nie mogła w to uwierzyć. "No to zaczynamy. Powrót do rutyny, stałego planu dnia. Kiedy to zleciało?" - pisała w sieci. Katarzyna Błażejewska-Stuhr rozpoczęła rok szkolny przy ognisku z synem Tadeuszem. "Cudownego roku szkolnego wszystkim dużym i małym! Spędzajmy jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu, w ruchu - wtedy mózg działa o wiele szybciej i sprawniej" - napisała w sieci. Syn Kajry i Sławomira wybrał się do szkoły w uroczym garniturze. Kobieta życzyła wszystkim dzieciom wspaniałego roku szkolnego. Pierwszy dzień szkoły zaliczyły też dzieci Małgorzaty Borysewicz. Uczestniczka show "Rolnik szuka żony" pokazała fotografię z uśmiechniętymi pociechami. Anna Bardowska także pochwaliła się zdjęciami z dziećmi. "Oby ten nowy rok szkolny był na nas wszystkich łaskawy, a dzieci przetrwały go w zdrowiu i z uśmiechem na twarzy" - napisała w sieci. Po więcej ujęć dzieci gwiazd z pierwszego dnia nowego roku szkolnego zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Syn Pauliny Krupińskiej rozpoczął naukę w pierwszej klasie. Stresowała się?

Paulina Krupińska udzieliła ostatnio wywiadu dla "Faktu". Opowiedziała o tym, jak jej syn przygotowuje się do pierwszej klasy. Kobieta przyznała, że bardzo cieszy się, że chłopiec rozpocznie nowy etap w życiu. - Jestem teraz tak niezwykle podekscytowana, nie wiem, jak to będzie, chociaż na szczęście przechodzi z tą samą klasą z zerówki do pierwszej klasy, więc nie będzie aż tak dużo zmian, ale zmienia się wychowawczyni mojego syna i to będzie na pewno jakaś duża nowość. No i zacznie się nauka. Już nie ma tylko i wyłącznie zabawy i spędzanie czasu tak, jak się chce - mówiła w wywiadzie. Z kolei córka Krupińskiej zaczęła nową klasę. ZOBACZ TEŻ: Co Viki Gabor sądzi o swoich rówieśnikach? "Mentalnie jestem wyżej". Mówi o przepaści