Aleksandra Grysz to dziennikarka, która dała się poznać szerszej publice w "Pytaniu na śniadanie". W formacie występuje także jej partner - Tomasz Tylicki. 31 lipca zakochani powitali na świecie syna Tymoteusza. "Dziękujemy każdemu z was za wsparcie i dobre życzenia. Uwierzcie, że czuliśmy to bardzo przez całą ciążę i naprawdę wierzymy, że i dzięki temu nasz synek, nasz mały Simba, urodził się zdrowy, a my jesteśmy największymi szczęściarzami na świecie, że na swoich rodziców wybrał właśnie nas" - pisała Aleksandra Grysz w mediach społecznościowych. Teraz gwiazda Telewizji Polskiej znów zdobyła się na poruszające słowa.

Aleksandra Grysz pokazała zdjęcia syna. Ależ słowa o miłości

31 sierpnia syn Aleksandry Grysz i Tomasza Tylickiego skończył miesiąc. Z tej okazji dziennikarka opublikowała kilka zdjęć swojej pociechy. Chcecie zobaczyć zamieszczone kadry? Znajdziecie je w galerii na górze strony. Grysz zdobyła się także na krótki opis, w którym wspomniała o bardzo szybko upływającym czasie. "Jak to możliwe, że dziś mija już miesiąc, od kiedy z nami jesteś? Jak to możliwe, że tyle czasu wystarczyło, żebym nie pamiętała, jak to było, kiedy cię nie było?" - pisała gwiazda "Pytania na śniadanie". Na koniec Aleksandra Grysz wspomniała o silnej miłości do swojego syna. "Nie potrafię znaleźć słów, które mogłyby opisać to, co dzięki tobie dzieje się w mojej głowie i sercu. Kocham tak mocno, aż boli" - dodała dziennikarka w opisie.

Tomasz Tylicki skomentował post ukochanej. "Kocham"

Pod postem Aleksandry Grysz zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów. "Cudownie", "Dla mnie jesteście cudowną, przepiękną para i wspaniałą rodzinką", "Wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia dla synka", "Wspaniali jesteście", "Szczęścia dla was kochani" - czytamy w komentarzach. Głos zabrał także Tomasz Tylicki. "Kocham w każdej sekundzie coraz mocniej i mocniej" - napisał ukochany Aleksandry Grysz. ZOBACZ TEŻ: Aleksandra Grysz ma starszego partnera. "Nad tym nie zastanawiałam". Doskonale znacie go z TVP