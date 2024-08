Wojciech i Marina Szczęśni nie kumulują oszczędności. Od lat inwestują ogromne kwoty

27 sierpnia Wojciech Szczęsny niespodziewanie ogłosił, że kończy piłkarską karierę. W emocjonalnym wpisie wyznał, że przez 18 lat "dał grze wszystko, co miał". - Mojego serca już tam nie ma. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie - napisał. Sportowiec z pewnością nie musi martwić się o zabezpieczenie bliskim finansowej przyszłości. Szczęsny i jego żona sporą część oszczędności zainwestowali w liczne nieruchomości.

Marina i Wojciech Szczęsny mają posiadłości nie tylko w Polsce

Piłkarz i jego żona od kilku lat dzielą życie między Polskę a Włochy w związku z dotychczasową pracą Wojciecha Szczęsnego w Juventusie. Słynna para kupiła apartament w Turynie, gdzie spędzali do tej pory bardzo dużo czasu. W Polsce Marina i Wojtek mają do dyspozycji kilka lokalizacji, w których mogą się zatrzymać. Małżonkowie mają mieszkanie w stolicy, a także podwarszawską posiadłość położoną pośrodku lasu. Wokalistka wyznała, że znajdujący się pod miastem dom służy im tylko do odpoczynku i nie przebywają tam zbyt często. "Niestety nie mieszkamy tam na co dzień. Jest to nasz dom sezonowo-weekendowy. Uwielbiam się tam regenerować i wyciszać" - zdradziła podczas instagramowego Q&A.

Szczęśni nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa

To jednak nie wszystko. W 2017 Marina w rozmowie z "Faktem" wyjawiła, że wraz z mężem kupili działkę w samej stolicy. Para rozpoczęła tam budowę domu, który miał być tym "jedynym i docelowym". Dwa lata temu wokalistka przyznała jednak, że wszystko przedłużyło się z powodu pandemii. Szczęśni zadbali też o kupno nieruchomości, które służą im przede wszystkim jako miejsce do odpoczynku. W 2021 roku zostali właścicielami działki w Zakopanem. Jak donosił "Super Express", dom, który powstał w tym miejscu, ma być wart aż pięć milionów złotych. Idąc śladem innych znanych osób, sportowiec i wokalistka kupili również dom w hiszpańskiej Marbelli. Marina często pokazuje w mediach społecznościowych, jak spędza tam czas w okresie wakacji. Luksusowa rezydencja ma ogród z tarasem i basenem, a także spektakularny widok na morze.