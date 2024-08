Wojciech Szczęsny przez 18 lat był jednym z najlepszych polskich bramkarzy i naszym "towarem eksportowym" za granicą. Dzięki piłce dorobił się milionów, a zarobione pieniądze inwestuje m.in. w nieruchomości. Na co dzień nie przepada za chwaleniem się swoim majątkiem, jednak nie odmawia sobie przyjemności.

REKLAMA

Zobacz wideo Fani wskazują najprzystojniejszego piłkarza polskiej reprezentacji

Wojciech Szczęsny dziś jest bogaczem. A zaczynał marnie

Choć dziś Szczęsny ma mnóstwo pieniędzy, nie zawsze tak było. Gdy jako nastolatek trafił do Arsenalu Londyn, dostawał ok. 455 złotych tygodniowo. "W swoim pierwszym roku zarabiałem 90 funtów tygodniowo, dostawałem stypendium" — opowiadał Kubie Wojewódzkiemu. W grudniu 2023 roku znalazł się na 16. miejscu na liście 40 najbogatszych Polaków przed "40". Tygodnik "Wprost" oszacował jego majątek na 160 mln zł. Jakiś czas temu, w wywiadzie dla kanału "Foot Truck" przyznał, że jego majątek liczy więcej niż 100 mln zł. Nie wydaje ich jednak na prawo i lewo.

Większość pieniędzy odkładamy, bo trzeba się zabezpieczyć, kiedy już skończę piłkarską karierę. Przecież planujemy dzieci, musimy je wykształcić, wychować, stworzyć im komfortowe warunki na start

— mówił golkiper w 2016 roku na łamach "Vivy!".

Wszystkie domy Wojciecha Szczęsnego. Piłkarz opływa w luksusach

Wojciech Szczęsny ma jednak smykałkę do interesów. Zamiast trwonić pieniądze na głupoty, inwestuje je w nieruchomości. Wraz z żoną Mariną Łuczenko rewitalizuje zabytkowe wnętrza, a później sprzedaje je z zyskiem. Para ma kilka posiadłości, w których mieszkają. Poza pięknym apartamentem z ogromnym tarasem w Turynie mają willę w Marbelli oraz ogromny dom w Warszawie, gdzie jak zaznaczyła przed laty Marina w jednym z wywiadów "najlepiej się czują". Choć COVID-19 znacznie opóźnił prace nad remontem i wystrojem wnętrz, ostatecznie wszystko miało zostać dopięte rok temu. To właśnie w tym domu ma znajdować się słynna winda. Szczęśni lubią też spędzać czas w położonej w lesie pod Warszawą posiadłości, którą traktują jak "dom sezonowo-weekendowy". W grudniu 2021 roku z kolei do wszystkich posiadłości Szczęsnych dołączyła działka w Zakopanem. "Działeczka kupiona, misja zakończona" — pisała Marina Łuczenko-Szczęsna na Instagramie. Zdjęcia domu w Marbelli, którym Marina najchętniej chwali się w social mediach, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Na naszej działeczce. Po zimie zaczynamy budowę. Nie możemy się już doczekać

- dodała rok później.