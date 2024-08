Smolasty bez wątpienia jest jednym z popularniejszych artystów młodego pokolenia. Raper nieustannie ma zapełniony kalendarz i to aż po brzegi, a na jego koncerty przyciągają tłumy fanów i wielbicieli twórczości. Ostatnio doszło jednak do przykrej sytuacji. Smolasty musiał odwołać jeden z koncertów, który zaplanowany był na niedzielę 25 sierpnia. Powód odwołania koncertu był zadziwiający. W obliczu afery z udziałem słynnego rapera Zenek Martyniuk postanowił odnieść się do zaistniałej sytuacji. Jego słowa dają wiele do myślenia.

Smolasty odwołał koncert. "Ledwo mogę śpiewać. (...) Mam tak przetyrane gardło..."

W niedzielę 25 sierpnia Smolasty miał zagrać koncert w Nysie w ramach Festiwalu Ognia i Wody. Choć raper pojawił się na scenie, to do koncertu jednak nie doszło. Media społecznościowe bardzo szybko obiegło nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak spóźniony o dwie godziny raper wchodzi na scenę i oświadcza, że nie wystąpi, ponieważ jest zbyt zmęczony. "Ledwo mogę śpiewać... Jestem dla was tutaj, uwierzcie mi. Mam tych koncertów ku**a tyle, że nie widziałem swojego psa przez trzy miesiące, swojej matki nawet... Nie mam siły, kurde... Ktoś chce mnie po prostu wydoić z hajsu. Jest mi przykro, że nie mogę zaśpiewać piosenki. Mam tak przetyrane gardło..." - powiedział ze sceny. Później wspomniał też o menadżerze i to jego obarczył winą za złe samopoczucie i odwołanie koncertu. Według Smolastego zorganizował mu zbyt wiele koncertów i ten nie ma przez to czasu na potrzebny odpoczynek, a także regenerację. Przy okazji nie szczędził ostrych słów. Padło wiele wulgaryzmów. "Mój menadżer w********ł mnie w taką trasę koncertową, gdzie k***a mam dwa koncerty dziennie. Muszę jeździć po całej Polsce, ledwo żyję, p******ę go w d**ę, zwalniam go dzisiaj i po prostu nie dajcie się nikomu wykorzystywać, okej? (...) Ja jestem przemęczony totalnie i ledwo żyję, potrzebuję być podłączony do kroplówki, żeby zagrać koncert dla was tutaj. Ja was kocham za to, że tu jesteście" - dodał. Zdjęcia dotyczące tekstu znajdziecie w galerii na górze strony.

Zenek Martyniuk pokusił się o komentarz. Ma ważną radę dla Smolastego