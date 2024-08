Nicole Sochacki-Wójcicka, to znana lekarka i influencerka, która szerszej publiczności może być znana pod pseudonimem Mama Ginekolog. Od wielu lat działa w mediach społecznościowych, gdzie udziela m.in. porady ginekologiczne, mimo że przez długi czas nie udawało jej się zdać egzaminu ze specjalizacji. Oprócz tego chętnie dzieli się też chwilami z życia prywatnego. Ma męża, z którym wychowuje dwójkę dzieci. Choć z pewnością zgromadziła wokół siebie rzeszę fanów, to wielokrotnie została też krytykowana za różne rzeczy. Tym razem poszło o ślubną stylizację. Internautom nie przypadł do gustu kolor sukienki, na jaki postawiła.

Mama Ginekolog dodała zdjęcie ze ślubu i się zaczęło

Mama Ginekolog prężnie prowadzi konto na Instagramie. Jej profil obserwuje już 958 tys. użytkowników, a liczba nowych osób stale przybywa. Influencerka chętnie uchyla im rąbka tajemnicy i dzieli się różnorodnymi momentami. W miniony weekend pochwaliła się m.in. zdjęciami z wesela, na które poszła razem z mężem. Na jednym z nich możemy zobaczyć, jak stoi u boku ukochanego, a na jej twarzy gości promienny uśmiech. Na tę wyjątkową okazję Mama Ginekolog wybrała białą krótką sukienkę, co nie przypadło do gustu sporej części internautów. Kreacja była na ramiączka, góra pokryta była koronką, a dół falbanami. Do tego postawiła na lekko pofalowane włosy, a także delikatny makijaż. Całość uzupełniła subtelną biżuterią i modnymi butami na wysokim obcasie. "About last nigh [ang. O ostatniej nocy - przyp. red] - napisała pod postem. Opublikowane zdjęcie możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Mama Ginekolog pod ostrzałem krytyki. "Nie ma gorszego nietaktu"