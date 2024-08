Wesele Roksany Węgiel i Kevina Mgleja to w show-biznesie bez dwóch zdań jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń roku. Para, która kilka miesięcy wcześniej wzięła ślub cywilny, 25 sierpnia stanęła przed ołtarzem w kościele św. Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni i tam powiedziała sobie sakramentalne "tak". Następnie państwo młodzi i zaproszeni goście bawili się w winnicy w Witryłowie.

Internauci komentują weselą stylizację Oli Nowak

Szczegóły ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja przez długi czas owiane były tajemnicą. Informacja o tym, gdzie się pobrali, podobnie jak zdjęcia ślubnych kreacji, pojawiły się w mediach dopiero po uroczystości. Już po weselu w mediach społecznościowych uaktywnili się także goście, publikując relacje z wydarzenia. Jedną z zaproszonych na imprezę osób była Ola Nowak, której towarzyszył partner. Na tę okazję influencerka wybrała jaskraworóżową sukienkę bez rękawów, do której dobrała dużą torebkę Chanel oraz szpilki na bardzo wysokim obcasie. Zdjęcie stylizacji znajdziecie w galerii na górze strony.

Na TikToka trafiło z kolei nagranie, na którym widać, jak Nowak w weselnej kreacji spaceruje z ukochanym. Zdaniem internautów influencerka miała problem z poruszaniem się w butach na tak wysokim obcasie. "Buty zdecydowanie niedobrane", "Chyba powinna wybrać inne buty", "Na pewno jej wygodnie w tych butach... W niższych też by wyglądała ładnie, po co się męczyć" - piszą w komentarzach. Część osób stanęła jednak po stronie Oli Nowak, zwracając uwagę, że na nagraniu widać, że chodnik schodzi nieco w dół, co nie ułatwia przemieszczania się w takim stroju. Co sądzicie?

Roksana Węgiel miała aż trzy suknie ślubne

Roksana Węgiel, podobnie jak wiele innych znanych panień młodych, podczas swojego wyjątkowego dnia miała aż trzy ślubne kreacje. Stroje wokalistki pochodziły z salonu słynnej ślubnej ekspertki Izabeli Janachowskiej. Roxie w kościele zaprezentowała się w koronkowej sukni i z imponującym trenem i długim welonem. Następnie przebrała się w błyszczącą kreację ze sporym wycięciem. Trzecia suknia była za to najodważniejsza - Węgiel na koniec zaprezentowała się w krótkiej sukience z głębokim dekoltem. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.