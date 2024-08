Agata i Piotr Rubikowie w zeszłym roku podjęli ważną życiową decyzję. Razem z całą rodziną zdecydowali się na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Porzucili dotychczasowe życie i wyprowadzili się z willi na warszawskim Wilanowie. Swoją teraźniejszość zaczęli budować za oceanem, a dokładnie w Miami. Żona muzyka skrupulatnie relacjonowała cały proces przeprowadzki w sieci. Teraz możemy natomiast zobaczyć, na jej profilu, jak wygląda ich codzienność za granicą. Agata Rubik nieustannie aktywnie działa w sieci. Ostatnio jedna z internautek postanowiła podpytać ją o pracę. Padła jasna deklaracja

Agata Rubik zapytana o powrót do pracy. Teraz wszystko jest już jasne

Oprócz codziennych obowiązków Agata Rubik prężnie prowadzi media społecznościowe, zwłaszcza profil na Instagramie, który zgromadził już 227 tys. użytkowników, a ich liczba stale przybywa. Celebrytka chętnie dzieli się swoją codziennością i nieraz uchyla rąbka tajemnicy, by zdradzić, co u niej słychać, a także jak się żyje rodzinie w innym kraju. Ostatnio żona muzyka postanowiła jednak wejść w interakcje z obserwatorami i zorganizowała słynną serię pytań Q&A. Jedna z internautek postanowiła podpytać celebrytkę o powrót do pracy. "Będziesz chciała iść do pracy?" - brzmiało pytanie. Agata Rubik niemalże od razu ruszyła ze szczerą odpowiedzią. Jej słowa mówią same za siebie. "Dobrze zarabiam, nie chodząc do pracy, więc chyba się nie zanosi" - dosadnie wyjaśniła. Opisywane zdjęcie możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Agata Rubik wysłała córki do szkoły, a w sieci rozpętała się burza. "Biedne dzieci"

Jakiś czas temu Agata Rubik relacjonowała, że jej córki już w połowie sierpnia wróciły do nauki w szkole. Żona muzyka załączyła też zdjęcie, na którym mogliśmy zobaczyć Helenę i Alicję z plecakami. To wywołało ogromne poruszenie w sieci. Choć spora część była zachwycona fotografią, to nie obyło się bez uszczypliwości. "Ojej! Tak krótsze wakacje? Ile trwają?" - dopytywała jedna z internautek. Celebrytka nie pozostawiła jej bez odpowiedzi. "Tyle samo. Szybciej skończyliśmy, więc szybciej zaczynamy" - odparła. Kolejna z internautek poszła o krok dalej. "Biedne dzieci" - napisała pod postem. Tego Agata Rubik również nie pozostawiła bez komentarza. "Bardzo biedne" - odparła sarkastycznie. ZOBACZ TEŻ: Trzy pokolenia na jednym zdjęciu. Rubikowie świętują ważną okazję. "Genów nie oszukasz".