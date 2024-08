Jennifer Lopez i Ben Affleck wrócili do siebie po niemal 20 latach i wszyscy, łącznie z nimi liczyli na happy end. Niestety, w przypadku aktorów to nie nastąpi. 20 sierpnia Jennifer Lopez złożyła papiery rozwodowe. To jednak dopiero początek batalii.

Jennifer Lopez i Ben Affleck nie podpisali intercyzy. Mają fortunę do podziału

Schody zaczną się od majątku, ponieważ jak donoszą zagraniczne media, w tym magazyn "People", Lopez i Affleck mieli nie podpisać intercyzy. Oboje są niezwykle zamożnymi ludźmi, a razem tworzyli prawdziwe imperium, które teraz trzeba będzie równo podzielić. Według prawa amerykańskiego, do podziału jest wszystko, co udało im się zarobić podczas trwającego małżeństwa. To, co mieli przed nim - zostaje u każdego z nich. Obejmuje to również wszelkie prezenty i spadki.

W trakcie trwającego od 2022 roku małżeństwa Lopez wypuściła linię niskokalorycznych alkoholi Delola. Otrzymała także przychody z ról w filmach "Shotgun Wedding", "The Mother and Atlas", "This Is Me... Now: A Love Story", oraz dokumentu "The Greatest Love Story Never Told", wyprodukowanym przez firmę Afflecka Artists Equity. Firma jest także odpowiedzialna za produkcję trzech popularnych reklam Afflecka, w tym jego spotu reklamowego na Super Bowl w 2023. Ponadto w lutym 2024 roku Lopez wydała album "This Is Me… Now". Obecnie gwiazda pracuje nad serialową adaptacją popularnej powieści Emily Henry "Happy Place" dla Netfliksa, ale umowę z serwisem streamingowym miała podpisać już w 2021 roku. W tym czasie Affleck zdążył z kolei zagrać w filmie "Hypnotic". Niedawno zakończył również zdjęcia do "Księgowego 2". W maju 2023 roku Lopez i Affleck kupili posiadłość w Beverly Hills o powierzchni ponad 3500 metrów kwadratowych za 60 805 000 dolarów. W lipcu dom został wystawiony na sprzedaż za 68 milionów dolarów.

Ujawniono przyczynę rozwodu Jennifer Lopez i Bena Afflecka. To nie wszystko

Zagraniczne media dotarły do dokumentów rozwodowych złożonych przez J.Lo. Według zagranicznego serwisu "Page Six" Lopez podkreśliła, że małżeństwo zakończyło się z uwagi na różnice nie do pogodzenia. Ponadto aktor i piosenkarka dodali w dokumentach, że żadne z nich nie będzie występować po alimenty na rzecz małżonka. Nie wszyscy wiedzą również, że słynna piosenkarka w lipcu 2022 roku zmieniła swoje nazwisko na Jennifer Affleck. Wówczas był to dla niej wyjątkowy gest. Stwierdziła, że zostanie "panią Affleck" jest tradycyjne i romantyczne. "Ludzie nadal będą mnie nazywać Jennifer Lopez. Ale moje prawne imię będzie brzmiało Jennifer Affleck, ponieważ jesteśmy razem połączeni" - wyznała w rozmowie z magazynem "Vogue" w listopadzie 2022 roku. W dokumentach rozwodowych miała z kolei zaznaczyć, że wraca do nazwiska Lopez.