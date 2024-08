Jesień w telewizji zapowiada się naprawdę interesująco. Szczególne zmiany zaszły w paśmie porannym. Do "Dzień dobry TVN" dołączył między innymi Maciej Dowbor, który poprowadzi wkrótce program u boku Anny Senkary. Do śniadaniówki Polsatu z kolei dołączyła Katarzyna Cichopek ze swoim partnerem Maciejem Kurzajewskim. O tych zmiana wypowiedziała się ostatnio dyrektor programowa TVN.

Lidia Kazen nie gryzła się w język. Chodzi o Kurzopków

Dawni prowadzący "Pytanie na śniadanie" mieli kilkumiesięczną przerwę od prowadzenia porannego programu. Przekonał się do nich finalnie Edward Miszczak, oferując posady w "halo tu Polsat". Dlaczego Lidia Kazen nie chciała z kolei postawić na ten duet w TVN? Wspomniała m.in. o "doświadczeniu dziennikarskim".

Nie, nie myślałam o tej parze. Uważam, że TVN ma trochę inną opowieść do przedstawienia. Bardzo stawiam na ludzi z dużym doświadczeniem dziennikarskim po dwóch stronach. I mówiąc szczerze, mam też inny pomysł na "Dzień Dobry TVN", długofalowy, więc to, co mam teraz do zaproponowania, wydaje mi się dla TVN dużo bardziej atrakcyjne

- zdradziła dyrektor programowa TVN Jastrząb Post. Co z kolei sądzi o śniadaniówce Polsatu? - Uwielbiam konkurencję, jestem byłym zawodowym sportowcem, więc to tylko mnie napędza. Fajnie jest mieć odbicie od innych formatów, podglądać je, inspirować. Wydaje mi się jednak, że TVN nadaje ton i pozostali się do nas dopasowują - przekazała.

Lidia Kazen i wielka metamorfoza "DDTVN". Dlaczego zaangażowała gwiazdy?

Nowością w paśmie porannym TVN jest występowanie sław w roli dziennikarzy. Wiadomo, że w tej roli zobaczymy Piotra Adamczyka czy Krzysztofa Zalewskiego. Kazen postanowiła zdradzić nieco więcej o takim pomyśle na odświeżenie formatu. - Postanowiliśmy tej naszej widowni porannej urozmaicić telewizję śniadaniową (...) Zazwyczaj gwiazdy w telewizji śniadaniowej przychodzą po prostu na kanapę, albo widzimy je w reportażach czy podczas gotowania. Tym razem pomysł z dołączeniem tych gwiazd na cały tydzień polega na tym, że oddają nam one swój czas. Będą realnie przez cały tydzień bardzo aktywnie uczestniczyły w tworzeniu programu. I to nam daje coś bardzo niespotykanego do tej pory. Po pierwsze te gwiazdy chcą podzielić się swoimi pasjami. Po drugie one się mogą sprawdzić w nowych rolach, bo tych ról podczas prowadzenia programu jest mnóstwo - ujawniła. Zdjęcia Kazen, która rzadko jest na ściankach, znajdziecie w naszej galerii.