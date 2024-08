Edyta Bartosiewicz jest jedną z bardziej cenionych polskich artystek. Jej twórczość już wiele lat temu podbiła serca tysięcy Polaków. Kiedy wokalistka była u szczytu popularności, zniknęła jednak z przestrzeni publicznej. Oparciem w trudnych chwilach był dla niej syn Aleksander. Dzięki niemu wróciła też na scenę. Czym zajmuje się potomek piosenkarki?

Edyta Bartosiewicz ma dorosłego syna. Macierzyństwo wiele ją nauczyło

Edyta Bartosiewicz stara się chronić swoją prywatność, dlatego niewiele wiadomo o jej życiu poza sceną. W latach 90. wokalistka wyszła za mąż i niedługo później została mamą. Jej jedyny syn, Aleksander przyszedł na świat w 1991 roku i dziś jest już dorosłym mężczyzną. W jednym z wywiadów artystka wyznała, że macierzyństwo przyniosło jej wiele cennych lekcji.

Przede wszystkim, wychowując dziecko, zobaczyłam, że też popełniam błędy. Zrozumiałam, że inni, również moja matka, mają do nich prawo. Nasze relacje, jak już wspomniałam, nie są idealne, ale pozwalają nam funkcjonować w większym zrozumieniu i spokoju. Wiem, że pewne rzeczy już się nie wydarzą między nami, zaakceptowałam to, bo nie miałam innego wyjścia

- mówiła w rozmowie z Michałem Misiorkiem.

Aleksander nie poszedł w ślady znanej mamy. Obrał zupełnie inną drogę

Aleksander Kamiński ma dziś 33 lata. Pomimo iż odziedziczył po mamie muzyczny talent, obrał zupełnie inną drogę. "Kiedyś grał na bębnach i to naprawdę nieźle, mieli z kolegami nawet swój zespół. Z czasem jednak to się rozmyło i każdy poszedł swoją drogą" - mówiła w rozmowie z Onetem Edyta Bartosiewicz. Syn artystki ostatecznie zrezygnował z kariery muzycznej i rozpoczął pracę w innej branży. "Alek pracuje w środowisku medycznym, wygląda na zadowolonego ze ścieżki, którą wybrał" - zdradziła wokalistka we wspomnianym wywiadzie. Aleksander wykorzystuje jednak swój talent, aby doradzać mamie. To on uznał, że piosenka "Rozbitkowie" promowała szósty album studyjny gwiazdy, który pokrył się platyną. Fani piosenkarki zawdzięczają mu także jej powrót na scenę. W 2020 roku namówił bowiem artystkę, aby wróciła do śpiewania.