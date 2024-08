Joanna Krupa nie była sama na ramówce TVN. Wyglądają razem jak z żurnala

Joanna Krupa potrafi zaskakiwać. Piękna modelka na co dzień żyje bajecznym życiem w Miami. W marcu ubiegłego roku gwiazda okładek, uznawana niejednokrotnie za jedną z najpiękniejszych twarzy świata ogłosiła rozstanie z mężem, czym zelektryzowała swoich fanów. Od tego czasu w kwestiach prywatnych raczej milczy i skupia się na wychowywaniu swojej córki Ashy.

Joanna Krupa olśniewała na ściance. Pozowała obok znanego fotografa

Ostatnio Krupa pojawiła się na ramówce TVN, czemu nie ma się co dziwić - w końcu jest jedną z twarzy stacji i to już od lat. Na jesieni wychodzi kolejny, trzynasty już sezon "Top Model", gdzie Krupa zasiada w jury. Modelka na tę okazję wybrała biały garnitur z ogromnym dekoltem i rozszerzanymi ramionami. Nogawki spodni również były rozszerzane, co podkreśliło figurę Joanny. Modelka postawiła na delikatny makijaż i gładko zaczesane włosy, a jedynym dodatkiem były duże srebrne kolczyki. Prezentowała się perfekcyjnie. To, co jednak wyjątkowo przykuło uwagę to... fakt, obok kogo pozowała. U jej boku pojawił się wysoki, przystojny mężczyzna, ubrany w czarną koszulę, granatową marynarkę i spodnie pod kolor oraz błękitne tenisówki. Ich wspólne zdjęcia znajdziecie na górze strony w naszej galerii. To nie kto inny, a znany fotograf polskiego pochodzenia - Alexi Lubomirski, który może poszczycić się faktem, że robił zdjęcia Meghan Markle i księciu Harry'emu. Jeśli jeszcze nie widzieliście, co o jego zdjęciach sądzi Marcin Tyszka, koniecznie obejrzyjcie nasz wywiad w formie wideo na górze artykułu.

Joanna Krupa napisała komentarz pod postem męża. Mówi wiele o ich relacji

Choć Joanna Krupa ostatnio unika mówienia o swoim życiu prywatnym, jakiś czas temu pojawiły się plotki o tym, że modelka i jej niedoszły eksmąż Douglas, mieli dać sobie drugą szansę. Trudno powiedzieć, czy jest w tym ziarno prawdy. Widać jednak, że rodzice Ashy pozostają ze sobą w dobrych relacjach. Modelka skomentowała ostatnio post Nunesa, na którym widać ich córkę bawiącą się z kotem. "To jej polska przyjaciółka. Ona [Asha - red.] kocha tego kotka" - napisała wówczas.