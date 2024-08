Weronika Rosati od dawna obecna jest w show-biznesie, jej poczynania można również śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie jest tajemnicą, że aktorka dba o swój wygląd i niemal zawsze nienagannie się prezentuje. Zazwyczaj na twarz ma nałożony mocny makijaż, w którego skład wchodzą ciemne oczy, mocno wytuszowane rzęsy, lekki kontur twarzy, a także najczęściej matowe usta. Zastanawialiście się, jak gwiazda wygląda w naturalnej wersji? Jakiś czas temu uchyliła rąbka tajemnicy na Instagramie. Przy okazji zdradziła, jakim zabiegom regularnie się poddaje.

Zobacz wideo Weronika Rosati razem z córeczką pływała po weneckich kanałach

Weronika Rosati w naturalnej odsłonie. Olśniewa bez makijażu

Weronika Rosati prężnie działa w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Instagramie. To właśnie tam aktorka najczęściej relacjonuje chwile z życia zawodowego, jak i prywatnego. Jakiś czas temu postanowiła pokazać się w całkowicie naturalnej wersji, bez makijażu, a także filtrów upiększających. Na InstaStories opublikowała zdjęcie prosto po zabiegu kosmetycznym. Bez wątpienia uwagę zwracają wyraźnie widoczne kości policzkowe. Oprócz tego możemy zauważyć muśniętą słońcem cerę, a także piegi. Wówczas Weronika Rosati zdecydowała się na zabieg liftingujący twarzy. Dzięki niemu można poprawić jędrność skóry i zredukować cienie pod oczami. Jesteście ciekawi, jak prezentowała się aktorka? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

Weronika Rosati dba o swój wygląd. Takie ćwiczenia wykonuje

Internauci zachwycają się nie tylko cerą gwiazdy, ale również jej figurą. Weronika Rosati, mimo że ma bardzo napięty grafik, to znajduje w nim czas na dbanie o siebie, a także regularną aktywność fizyczną. Okazuje się, że najbardziej lubianymi formami ćwiczeń aktorki są: podnoszenie ciężarów, robienie cardio, pilates oraz joga. "Od dziecka uwielbiałam aktywność fizyczną i to jest coś, co pomogło mi w momentach stresu i smutku, ale przede wszystkim sprawia mi przyjemność" - wyznała na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Odważne sceny Weroniki Rosati w nowym thrillerze. Pochwaliła się niemałym sukcesem.