Zbigniew Ziobro jest chory. Najnowsze doniesienia ws. stanu zdrowia polityka

Zbigniew Ziobro jest poważnie chory. Polityk usłyszał diagnozę w ubiegłym roku. Jak się okazało, cierpi on na rozległy nowotwór złośliwy przełyku, który ma przerzuty do węzłów chłonnych i żołądka. Lider Suwerennej Polski ma już za sobą dwie poważne operacje. Obecnie oczekuje on na kolejne badania. Jeden z polityków z tej samej partii zdradził, jak się czuje były minister sprawiedliwości. Nie krył, że jego stan jest bardzo poważny.

REKLAMA

Zobacz wideo Biegli zdecydują o przesłuchaniu Ziobry przed komisją pegasusa

Zbigniew Ziobro ma nowotwór. Ujawniono, w jakim jest stanie

Najnowsze doniesienia o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry przekazał anonimowo jeden z polityków Suwerennej Polski. Informator w rozmowie z "Faktem" dał do zrozumienia, że kondycja byłego ministra i jego samopoczucie w obecnej sytuacji nie jest najlepsze. Szczegółowo wyjaśnił też, w czym leży problem. "Jego stan jest bardzo poważny" - zdradził, po czym dodał:

To jest tak, że sama operacja jest bardzo inwazyjna. Minister ma po prostu zawieszony żołądek na płucu, więc to nie jest tak, że tego typu zabiegi powodują możliwość powrotu do pełnego zdrowia. Wręcz przeciwnie, to jest ciągłe utrudnienie

- przekazał anonimowy polityk w rozmowie z tabloidem. Zdjęcia Zbigniewa Ziobry możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Zbigniew Ziobro ma złożyć kluczowe zeznania. Komisja ds. Pegasusa wciąż czeka

Nie jest tajemnicą, że problemy zdrowotne Zbigniewa Ziobry ewidentnie wpływają na jego działalność polityczną. Przypominamy, że sejmowa komisja śledcza ds. inwigilacji (komisja Pegasusa) od jakiegoś czasu nieustannie próbuje przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości. Każda z podjętych prób nie kończyła się jednak sukcesem, ze względu na stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. 10 lipca komisja śledcza zwróciła się nawet do Prokuratora Generalnego z prośbą o powołanie specjalnej grupy biegłych, którzy określą, w jakim stanie zdrowia faktycznie jest polityk. Wiceprzewodniczący komisji niejednokrotnie zapewniał, że te działania nie są przeciwko Zbigniewowi Ziobrze, ale jego zeznania odgrywają kluczową rolę dla dalszego postępowania. ZOBACZ TEŻ: Chcieli zorganizować koncert Roksany Węgiel z Funduszu Sprawiedliwości. Kolejne "taśmy Ziobrystów".