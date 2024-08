Wolny pokazał nagranie z pielgrzymki. Nowakowska szybko zareagowała

Tomasz Wolny nigdy nie ukrywał, że wiara jest dla niego bardzo ważna. Gdy pracował w TVP, podobną postawę prezentowała jego koleżanka z "Pytania na śniadanie" - Ida Nowakowska. Teraz prezenter pochwalił się nagraniem z pielgrzymki. Na komentarz Nowakowskiej nie trzeba było długo czekać.

Tomasz Wolny wybrał się na pielgrzymkę na Jasną Górę. Podzielił się relacjami w sieci

Pielgrzymka, w którą wyruszył Tomasz Wolny, co roku startuje z Brodnicy. W ciągu dziesięciu dni pielgrzymi docierają do Częstochowy, na Jasną Górę. Przez ten czas śpią w szkołach, remizach, świetlicach, czy też prywatnych kwaterach. Prezenter postanowił podzielić się relacjami z pielgrzymki na Instagramie. "I choć zmienia się wszystko, to nie zmienia się nic, bo niezmiennie "wszystko mogę w tym, który mnie umacnia". Kilkaset kilometrów za nami, ostatnie przed nami, więc kolejny raz polecam się jako posłaniec - jeśli ktoś miałby intencję, to proszę, piszcie, a zaniesiemy je prosto do Matki! Kierunek jasny... a nawet JASNA" - napisał Tomasz Wolny na Instagramie.

Ida Nowakowska zareagowała na post Tomasza Wolnego. "Ty wiesz"

Pod postem Tomasza Wolnego na Instagramie pojawiło się wiele komentarzy poruszonych internautów. Obserwatorzy prezentera wypisywali swoje intencje i prośby. "Jest pan wyjątkowym człowiekiem. Dziś ludzie wstydzą się wiary, odwracając się od Boga, a pan idzie z podwójną siłą i daje nam nadzieję na lepsze czasy", "Jest pan wspaniałym człowiekiem. Przykładem dla wielu ludzi", "Cudowne obrazki" - czytamy. Swój komentarz pozostawiła także Ida Nowakowska. "Ty wiesz" - napisała prezenterka i dodała emotikonę serca. "Wiem, zanoszę!" - odpisał Tomasz Wolny.

Przypomnijmy, że Tomasz Wolny pożegnał się z "Pytaniem na śniadanie" po zmianie władzy w TVP. Po utracie pracy postanowił zająć się zupełnie inną dziedziną. Wolny zrobił kurs na instruktora rekreacji ruchowej, czyli hipoterapii. Ma mieć już pierwszych klientów. Poinformował o tym informator portalu Świat Gwiazd. - Tomek jest dobrej myśli. Wierzy, że jego pasja przerodzi się w nowy zawód. Nie chciał jak inni jego koledzy zakładać podcastu w internecie i żebrać o pieniądze u internautów. Chciał robić coś z sensem, tym bardziej że kocha dzieci, sam ma ich trójkę - powiedział informator.