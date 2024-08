Franciszek Smuda, to nazwisko, które z pewnością kojarzy niejeden fan sportu. Karierę w piłce nożnej zaczynał od bycia obrońcą w lokalnych klubach. Później udało mu się podbić rynek międzynarodowy. Natomiast w 2012 roku jako selekcjoner Polski doprowadził naszą reprezentację do Mistrzostw Europy. Choć o nim samym można by się było rozpisywać w nieskończoność, to o jego rodzinie i bliskich nie wiadomo zbyt wiele. Kim jest jego żona?

Żona Franciszka Smudy jest okulistką. Zanim go poznała, nie interesowała się piłką

Nie jest tajemnicą, że Franciszek Smuda tematy prywatne zachowuje raczej dla siebie. W wywiadach czy wypowiedziach publicznych najczęściej skupia się na sporcie. W jednej z rozmów z "Gazetą Wrocławską" słynny selekcjoner porównał prowadzenie drużyny do małżeństwa. Franciszek Smuda od lat żonaty jest z Małgorzatą Drewniak-Smudą. Ta jakiś czas temu zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy i udzieliła wywiadu Magazynowi Sportowemu. Okazało się wówczas, że choć z zawodu jest okulistką, to od lat nieustannie wspiera męża. Mimo to niechętnie o nim mówi, a gdy pacjenci się dopytują, odprawia ich z kwitkiem. "Zresztą nawet pacjenci nie kojarzą mnie jako żony selekcjonera. Chyba tylko raz mi się zdarzyło, że jakiś pan po tym nieszczęsnym wspólnym wyjeździe do Tajlandii zapytał podczas wizyty o reprezentację. Udałam, że nie wiem, o czym mówi, i zmieniłam temat" - zdradziła. Natomiast w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" Małgorzata Drewniak-Smuda wyznała, że zanim poznała męża, nie interesowała się piłką nożną i niewiele na jej temat wiedziała. "Gdy poznałam męża, o piłce wiedziałam niewiele i znałam nazwisko tylko jednego piłkarza Żmudy. I długo byłam przekonana, że to właśnie on do mnie przychodzi do gabinetu okulistycznego" - wyjawiła. Zdjęcia pary możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Jak Franciszek Smuda poznał żonę? Przyczynili się do tego jej najbliżsi

Choć Małgorzata Drewniak-Smuda rzadko towarzyszy mężowi podczas branżowych wydarzeń i wyjść publicznych, to czasami robi wyjątek i można przyłapać parę razem. Widać wtedy, że oboje świetnie się ze sobą czują i doskonale odnajdują się w swoim towarzystwie. W rozmowie z Magazynem Sportowym żona słynnego selekcjonera opowiedziała również o pierwszym spotkaniu. Wyznała, że męża poznała dzięki rodzinie. "Brat jest wielkim fanem Wisły. Zresztą męża poznałam właśnie przez niego. Właściwie można powiedzieć, że to brat i chrześniak nas wyswatali, ciągle Frankowi powtarzają, że właśnie im zawdzięcza nasz związek" - powiedziała. ZOBACZ TEŻ: Franciszek Smuda trafił do szpitala. Jest w stanie krytycznym.