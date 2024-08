Robert Makłowicz dał się poznać jako kulinarny podróżnik. W autorskim programie, który emitowano w Telewizji Polskiej, chętnie przyrządzał potrawy, a jego popularność wypłynęła poza tradycyjne media w czasie pandemii COVID-19. Wówczas dziennikarz postanowił publikować treści na Youtube. Niewiele wiadomo jednak o jego życiu prywatnym. A Makłowicz od ponad trzech dekad jest mężem Agnieszki. Kim jest żona znanego kucharza?

Robert Makłowicz ma żonę od ponad 30 lat. Poznali się w telewizji

Robert Makłowicz od lat jest uwielbiany nie tylko przez telewidzów, lecz także internautów. Wielu docenia jego poczucie humoru. Nie jest jednak wylewny w kwestii życia prywatnego i rzadko dzieli się szczegółami zza kulis. Krytyk kulinarny nie jest już tylko postacią znaną z telewizji, ale to właśnie tam poznał swoją ukochaną. Jak się okazuje, ukochana dziennikarza była pierwszą kierowniczką produkcji jego programów podróżniczo-kulinarnych, a następnie ich producentką. Agnieszka Makłowicz ukończyła teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także jest absolwentką organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej w Łodzi.

Nie dochodzi do mnie, że jestem z żoną już prawie 30 lat. Gdy ją poznałem, to był momencik, mgnienie oka, gdy się w niej zakochałem...

- mówił Makłowicz w rozmowie z "Faktem" kilka lat temu. Zdjęcia pary znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Dziennikarz poślubił żonę 33 lata temu. Para doskonale się dogaduje, a ekspert kulinarny uwielbia rozpieszczać małżonkę drobnymi gestami. "Fajne jest to, że wciąż potrafimy wybrać się na superromantyczną randkę. Teraz modne są randki w wysoko położonych miejscach, na przykład na 40. piętrze. Chętnie bym zabrał Agnieszkę na coś takiego. Tylko musi być winda!" - żartował podczas wywiadu z "Faktem". - Czy może być większa przyjemność niż przebywać z kimś, kogo się kocha? To jest cel życia - powiedział w "Dzień dobry TVN".

Dziennikarz wziął ślub w obrządku ormiańskim. Ceremonia trwała aż pięć godzin!

Przez długi czas media przekonywały, że Makłowicz wziął ślub w Armenii. Nie było to jednak prawdą. Dziennikarz ożenił się w 1991 roku w Krakowie, lecz w obrządku ormiańskim. "Armenia jest bliska mojemu sercu, stamtąd pochodzą moi przodkowie. Ceremonia różni się od tej w Polsce: ksiądz stoi tyłem do publiczności i przodem do ołtarza. Sam ślub jest udzielany nie przed nałożeniem obrączek, a koron. Jest podobnie jak w cerkwi. Ceremonia trwała ponad pięć godzin, więc to było coś niezapomnianego. Co się działo? Nie wiem, bo nic nie rozumiałem, bo ksiądz mówił po ormiańsku" - opisywał Makłowicz w rozmowie z Plejadą. Para doczekała się dwóch synów - Mikołaja i Ferdynanda.