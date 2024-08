Hunter Tylo zyskała popularność na całym świecie, wcielając się w doktor Taylor Hayes Forrester w "Modzie na sukces". Amerykańska aktorka grała ją z przerwami od 1990 roku do 2019. Przez ten czas było głośno o jej licznych operacjach plastycznych, z których efektu nie była zawsze zadowolona. Niestety, ze względu na problemy w życiu prywatnym, wycofała się z życia publicznego. Scenarzyści nie wyobrażali sobie jednak fabuły bez jej postaci. Dwa lata po jej odejściu z serialu jej rolę przejęła gwiazda "Słonecznego patrolu" - Krista Allen. Jednak następczyni Tylo nie zagrzała w nim miejsca zbyt długo i w 2023 roku również zniknęła z produkcji. Kilka dni temu fani Forresterów przeżyli szok. Taylor niespodziewanie wróciła i ma znowu nową twarz. I nie chodzi wcale o to, że ponownie gra ją pierwsza odtwórczyni, która kolejny raz zafundowała sobie wizytę u chirurga i trudno ją poznać. Gra ją nowa aktorka - Rebecca Budig. Znana jest m.in. z wieloletniego grania w operze mydlanej "All my children". I co ciekawe, jest młodsza od pierwszej Taylor aż o 11 lat.

Nowa aktorka, która teraz gra Taylor w "Modzie na sukces" wzbudziła kontrowersje. Jest za młoda?

Twórcy "Mody na sukces" chyba myśleli, że fani nie połapią się, że Budig, wcielająca się w Taylor, jest młodsza od swojej poprzedniczki. Widzowie jednak szybko dostrzegli ten absurd i, delikatnie mówiąc, nie są do końca zadowoleni z kolejnej aktorki, która gra jedną z ważniejszych bohaterek. Dają temu dowód w internecie. "Nie lubię zmian w serialach, ale co poradzić, gdy aktorom nie chce się już grać. Chociaż teraz była żona Ridge'a wygląda bardziej jak jego córka niż ex żona... Trochę za młoda", "Nie pasuje mi na Taylor, co za szok", "Hunter Tylo lepiej pasowała do tej roli", "Aktorka jest lubiana przez widownię, ale moim zdaniem zdecydowanie za młoda. Już nie chodzi o sam wiek, ona po prostu wygląda jeszcze młodziej niż na swoich 51 lat. Ale najważniejsze, że postać Taylor będzie obecna. Te jej durne wyparowania w związku z przebojami z poprzednimi aktorkami były idiotyczne", "Liczyłam, że po odejściu drugiej Taylor, wróci pierwsza aktorka" - czytamy na Facebooku serialu.

Liczy na akceptację fanów

Czego można się spodziewać po Taylor? Zagraniczne media donoszą, że scenarzysta "Mody na sukces" Brad Bell w nowych odcinkach kolejny raz zafunduje fanom miłosny trójkąt z Ridgem (Thorsten Kaye) i Brooke (Katherine Kelly Lang) w roli głównej. Ponoć Forrester nie będzie mógł się zdecydować, z którą z nich ma teraz być. "Brad dał jasno do zrozumienia, że Ridge jest miłością życia Taylor. Ona jest psychiatrą, jest mądra, kieruje się rozumem, podczas gdy Brooke kieruje się swoimi emocjami. Uwielbiam to, że w jego życiu są dwie różne kobiety i prawdopodobnie każda z nich wydobywa z niego coś innego. Fajnie jest zagrać kogoś, kto jest mądry i dba o rodzinę"- wyznała nowa odtwórczyni Taylor w rozmowie z "TV Insider".