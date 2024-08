O tej tragedii wciąż myśli cała Polska. 29-letnia Patrycja i 32-letni Łukasz wypoczywali wraz ze swoją córką nad Jeziorem Mikołajskim. W pewnym momencie para z dzieckiem wypłynęła łódką na akwen. To wtedy miało dojść do dramatycznych scen. Dziewczynka prawdopodobnie wypadła za burtę, a rodzice wyskoczyli, by jej pomóc. Czterolatka przeżyła dzięki kapokowi bezpieczeństwa i ich pomocy. Małżeństwo niestety nie dało radę utrzymać się na powierzchni. Po kilku dniach nurkowie znaleźli ich ciała. Utonięcie potwierdziła również sekcja zwłok. 5 sierpnia odbył się pogrzeb sportowca i jego żony. Na ceremonię przybyły tłumy.

Poruszony ksiądz wygłosił osobiste kazanie. "Możemy im pomóc"

Kapłan, który odprawiał uroczystość pogrzebową, wrócił wspomnieniami do ślubu pary. - To był dla wszystkich bardzo radosny i piękny dzień. A pod koniec lipca tego roku zupełnie inna sytuacja. Smutek, łzy, ból, cierpienie dla bliskich, bo ta tragedia bez wątpienia poruszyła każdego - mówił. Później próbował pocieszyć żałobników. - Patrycja i Łukasz nikomu już więcej nie pomogą, ale my możemy pomóc im modlitwą o to, by ich życie stało się wieczne. (...) Ludzkie życie jedynie się zmienia, nie kończy. Dla Patrycji i Łukasza na pewno się nie skończyło - tłumaczył.

32-letni Łukasz był uznanym sportowcem. "Wielki autorytet"

32-letni Łukasz był uznanym sportowcem. "Wielki autorytet"

Mężczyzna przez lata był związany z klubem MKS Wicher Kobyłka. To właśnie z pożegnalnego wpisu dowiedzieliśmy się, że Łukasz był wielokrotnym Mistrzem Polski w trójboju siłowym oraz wyciskaniu sztangi leżąc. Z kolei w archiwalnych postach czytamy, że sportowiec był dla innych ogromną inspiracją. "Łukasz stał się dla wielu młodych chłopców, którzy rozpoczynają przygodę ze sportami siłowymi, wielkim autorytetem, swoją postawą i dążeniem do świetnych wyników sportowych pokazał, że marzenia potrafią się spełniać. Jak sam mówi: 'Nigdy nie wolno wątpić w swoje umiejętności'" - czytamy na oficjalnym profilu klubu na Facebooku.