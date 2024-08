Od jakiegoś czasu zauważyć można zupełnie nowe podejście do życia współczesnych młodych ludzi. Nie wszyscy chcą pracować całymi dniami, a pieniądze i kariera to nie jest szczyt ich listy priorytetów. Ważniejszy okazuje się czas wolny, możliwość rozwijania własnych, indywidualnych pasji i po prostu korzystanie z życia. Temat ten poruszyła niedawno na swoim tiktokowym koncie brielleybelly123. Stwierdziła, że z powodu pracy od 9 do 17 nie ma czasu praktycznie na nic.

Tiktokerka załamana systemem pracy. Pożaliła się swoim fanom

Na tiktokowym koncie brielleybelly123 zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko z powodu wyznania, w którym tiktokerka pożaliła się na pracę, którą obecnie wykonuje. Nie poszło tyle o same czynności, co ich godzinowy system. Okazuje się, że brielleybelly123 pracuje od 9 do 17 przez pięć dni w tygodniu. Jest więc to standardowa praca na cały etat, jaką wykonują miliony Polaków i ludzi na świecie. Tiktokerka zdradziła, że godzinie 7:30 wsiada do pociągu, aby dojechać do miejsca pracy. Z powrotem w domu jest najwcześniej o 18:15. Razem z podróżą czas ten wydaje się rzeczywiście długi. Nagranie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem internautów i w mgnieniu oka zyskało ponad 200 tysięcy polubień. Skomentowało je blisko 20 tysięcy osób użytkowników portalu.

Pełna emocji dyskusja pod materiałem zamieszczonym przez tiktokerkę. Kto ma rację?

Pod zamieszczonym przez brielleybelly123 rozpętała się niemała dyskusja, a zdania internautów okazały się podzielone. Nie wszyscy przyznali jej rację. "Och, witaj w dorosłości" - napisała jedna z osób. "To kolejny poziom marudzenia i dramatyzmu" - dodała kolejna. Nie wszystkie komentarze były jednak negujące postawę tiktokerki i pojawiły się także takie, w których wyraźnie przyznano jej rację. "40-godzinny tydzień pracy jest już przestarzały i twoje odczucia są w pełni uzasadnione" - brzmi najpopularniejszy komentarz. Wiele osób przyznało, że brakuje im czasu dla siebie i nie mają czasu na zwykły odpoczynek. Jak widać brielleybelly123 nie jest odosobniona w swoich odczuciach.