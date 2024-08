Mroczek poszedł na pielgrzymkę. W takich warunkach spędził noc

Rafał Mroczek zyskał sławę, gdy wraz z bratem bliźniakiem - Marcinem w wieku kilkunastu lat zgłosili się na casting do "M jak miłość", który wygrali. Tak zaczęła się ich przygoda z show-biznesem. Celebryta długo nie mógł znaleźć szczęścia w miłości. Ostatecznie połączyło go głębokie uczcie z finalistką Miss Polonia Magdaleną Czech, która pracowała również w TVP jako reporterka, z którą w maju tego roku stanął na ślubnym kobiercu. Na ceremonii nie zabrakło członków jego serialowej rodziny. Pojawiła się m.in. Katarzyna Cichopek z partnerem - Maciejem Kurzajewskim.

Rafał Mroczek pochwalił się pielgrzymką. Nie straszny był mu nawet deszcz

Mimo ogromnej popularności, Mroczek nie zachowuje się jednak jak gwiazdor. Potrafi to udowodnić - podczas ostatniej pielgrzymki na Jasną Górę spał w namiocie mimo deszczu, a wszystko zrelacjonował w mediach społecznościowych, dodając, że czeka go dziesięć dni drogi. Na InstaStories pokazał nawet, w jaki sposób się do niej przygotowuje. Do plecaka trafiła m.in. karta pielgrzyma, kubek termiczny czy scyzoryk. Mroczek nie ukrywa, jak ważna jest dla niego wiara. Nie jest to pierwsza pielgrzymka w jego życiu. Dokładnie rok temu aktor z Magdaleną Czech wziął udział w pielgrzymce w Ameryce. Nie wiadomo, czy żona towarzyszy mu w tej drodze. Na Instagramie Magdalena Czech opublikowała tylko zaproszenie na religijne wydarzenie, które odbędzie się pod koniec sierpnia w Krakowie. Podczas poprzedniej pielgrzymki również nie pokazywali, że są razem. Internetowi detektywi dotarli jednak do tego, że podobne kadry, publikowane w podobnym czasie nie mogą być przypadkowe. Zdjęcia z obecne pielgrzymki możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Żona Rafała Mroczka w bikini rozprawia o Biblii. Długo modliła się o dobrego męża

Rafał Mroczek zaraz po ślubie wybrał się ze swoją o 13 lat młodszą ukochaną w podróż poślubną na Bali, gdzie również nie rezygnowali z wiary. Żona aktora postanowiła pochwalić się wyjątkowym podarunkiem, jaki dostali jako prezent ślubny, podczas wygrzewania się na plaży. "Podręczna Biblia towarzyszy nam w modlitwie podczas podróży" - napisała na InstaStories. Jedna z obserwatorek zapytała Czech: "Czy długo modliłaś się o dobrego męża? Ja już tracę nadzieję". Celebrytka miała jedną radę. "Długo, ale myślę, że ważne (jeśli nie najważniejsze) jest to, co idzie za modlitwą. Bóg nie lubi bierności (Mt. 7, 7-8). Co ona w nas zmienia? Do jakich działań nas popycha? Z jakimi intencjami" - odpisała.