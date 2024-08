Internauci mają dość. "Rozenek, opamiętaj się! Proszę"

Małgorzata Rozenek zaistniała w mediach dzięki udziałowi w programach TVN. Największą popularność przyniósł jej oczywiście program "Perfekcyjna pani domu", w którym celebrytka zadebiutowała na szklanym ekranie, a w którym w białych rękawiczkach sprawdzała, jak czyste są domy Polek (uczestnikami show były niestety w większości kobiety, co utrwalało szkodliwy stereotyp, że to właśnie płeć piękna dba o czystość w domach). Później przyszedł czas na takie formaty, jak "Bitwa o dom", "Azja Express" (z pamiętnym tekstem Małgorzaty "Nie mów do nie teraz), "Iron Majdan" oraz "Projekt Lady". Później Rozenek spełniła swoje marzenie i przez chwilę była gospodynią w "Dzień dobry TVN", a niedawno mogliśmy zobaczyć ją w "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". Show się jednak skończyło. Nie oznacza to jednak, że "Perfekcyjna" jest bez pracy. Żona Radosława Majdana zarabia na Instagramie. Nie każdemu się to jednak niestety podoba.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan musiała płacić za obóz Lewandowskiej? "Koleżanki celebrytki mają trudniej"

Małgorzata Rozenek podpadła internautom

Małgorzata Rozenek jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie publikuje mnóstwo zdjęć i nagrań. Celebrytka nie problemów z tym, żeby pokazywać wizerunki swoich bliskich. Niejednokrotnie relacjonowała też na InstaStories zaraz po przebudzeniu, będąc jeszcze w łóżku. Obok tych kadrów, które można traktować niczym kartki z pamiętnika oraz wpisów, w których celebrytka chwali się kolejnymi sukcesami, nie brak reklam i postów sponsorowanych. Zgodnie z wytycznymi UOKIK od 2022 roku influencerzy muszą oznaczać te ostatnie. Dokładnie więc widać, ile treści reklamowych pojawia się u danego celebryty. Do wytycznych stosuje się oczywiście również Małgorzata Rozenek, która właśnie pochwaliła się, że spędza czas z najbliższymi, wybierając się z nimi na wakacje pięcioosobowym kamperem. Pod obszernym wpisem okraszonym zdjęciami, na których "Perfekcyjna" pozuje ze starszymi synami, pojawiło się oznaczenie "#wspolpracareklamowa". Podobny hasztag pojawił się też w poście dodanym dwa dni wcześniej. Z kolei "#reklama" widnieje pod wideo opublikowanym przez celebrytkę tydzień temu. Do tego dochodzą znikające po 24 godzinach od publikacji treści dodawane na InstaStories, na których celebrytka oznacza kolejne reklamy, a które także stanowią źródło dochodu Rozenek. Niestety, takie natężenie reklam w mediach społecznościowych "Perfekcyjnej" nie wszystkim się podoba. Widać to w komentarzach pod wpisami żony Majdana. "W każdym wpisie reklama jakiegoś produktu, aby tylko kasa, kasa. Rozenek, opamiętaj się, proszę", " Teraz widzę, że to nie są wakacje, tylko w robocie jesteście, reklamując kolejne rzeczy...", "Czy oni mają życie prywatne, "darmowe" czy na każdym kroku reklama?" - czytamy. Co ciekawe Rozenek, która często wdaje się w pyskówki z internautami, tym razem nie odpowiedziała na zaczepki. Nie musiała, bo bronili jej fani, którzy słusznie zauważyli, że wystarczy nie obserwować instagramowego konta Rozenek, by nie widzieć publikowanych przez nią reklam.

Małgorzata Rozenek pochwaliła się kolejnym apartamentem

Jakiś czas temu Małgorzata Rozenek zdradziła, że zabezpieczyła przyszłość dzieci i za gotówkę kupiła synom mieszkania. Teraz celebrytka znów zdecydowała się nabyć kolejną nieruchomość. Padło na apartament w Kołobrzegu. Niedługo po sfinalizowaniu transakcji zachwycała się wnętrzem i podkreśliła, że projekt jej się podoba i najpewniej nic nie będzie zmieniać. Zdjęcia nowych czterech kątów Rozenek możecie zobaczyć TUTAJ.