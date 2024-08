Pierwszy koncert Taylor Swift w Warszawie już za nami. 1 sierpnia piosenkarka pojawiła się na PGE Narodowym, a fanki już od 31 lipca czekały pod stadionem, oczekując na idolkę. W trakcie występu gwiazdy było nie tylko emocjonująco, ale także romantycznie. Wszystko zostało nagrane.

REKLAMA

Zobacz wideo Swifties wydały majątek na koncert Taylor Swift!

Na koncercie Taylor Swift doszło do zaręczyn. Nagrano romantyczny moment

Koncert Taylor Swift przyciągnął tłumy. Za nami pierwsze z trzech wydarzeń. Fani czekają jeszcze na dwa dni występów zagranicznej artystki. Wierni słuchacze już dzień przed koncertem tworzyli kolejki, aby zakupić merch piosenkarki. Nie odstraszyły ich nawet ceny. Na wydarzeniu pojawiło się wiele polskich gwiazd, takich jak Małgorzata Rozenek-Majdan. Przed występem Taylor, celebrytka wymieniała się z innymi fankami bransoletkami. Jest to tradycja dla słuchaczy gwiazdy, którzy zainspirowali się do tworzenia bransoletek przyjaźni dzięki piosence "You're on Your Own, Kid". W trakcie koncertu doszło do niezwykle wzruszającej chwili. Utwór "Love Story" to popularna piosenka do zaręczyn. Często jest wykorzystywana również na ślubach. W czwartek na PGE Narodowym jedna z fanek Taylor Swift powiedziała "tak"! To właśnie w trakcie tego utworu jej ukochany poprosił ją o rękę. Wszystko zostało nagrane, a wideo trafiło do sieci. Byliście na koncercie? Jeśli nie, to po więcej kadrów z koncertu Taylor Swift zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Taylor Swift przemówiła po polsku. Fani oszaleli z radości

Tuż po wyjściu na scenę, Taylor Swift przywitała się z fanami. - To prawdziwy zaszczyt wypowiedzieć te słowa dla was - zaczęła gwiazda po angielsku. - Warszawo! Witajcie na Eras Tour - dodała po polsku. Tłum oszalał z radości. Na tym się nie skończyło. Wokalistka była zachwycona energią polskich fanów. - To mój pierwszy raz, kiedy odwiedzam Polskę i spójrzcie tylko na ten piękny widok, który mam przed sobą! Dziękuję z całego serca. Nie wyobrażam sobie lepszego przyjęcia. Jestem bardzo szczęśliwa, że was widzę. Już teraz mogę powiedzieć, że ta publiczność, to zupełnie inny poziom! Słyszałam was krzyczących już z garderoby - podkreśliła. W trakcie wykonywania utworu "Cruel Summer" przywitała się z słuchaczami po polsku, krzycząc: "Cześć!". ZOBACZ TEŻ: Byłam na pierwszym koncercie Taylor Swift w Polsce. Nie spodziewałam się, że to będzie najlepsze show w moim życiu