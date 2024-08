Anna Senkara to prawdziwa ekspertka od rodziny królewskiej. Żadna inna reporterka nie ma takiej wiedzy o życiu brytyjskich royalsów. Widzowie "Dzień dobry TVN" byli zachwyceni, kiedy dowiedzieli się o nowej roli swojej ulubionej dziennikarki. Anna została prowadzącą śniadaniówki i razem z Sandrą Hajduk-Popińską przez kilka miesięcy zabawiała widzów TVN-u. - Wybiła punkt siódma, a my już na antenie. Przyczyna jest bardzo prosta - otóż konkurencja zaczyna program coraz wcześniej, więc my z Sandrą jako te nowe, od czwartej rano na nogach specjalnie dla państwa - żartowała podczas swojego pierwszego wystąpienia. Teraz Senkara ogłosiła, że kończy przygodę z prowadzeniem "DDTVN". Fani nie kryli rozgoryczenia. Zdjęcia tego charyzmatycznego duetu znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Dowbor odpowiada Popek. "Smutne jest to, że wiele lat pracowała w tym programie"

Anna Senkara żegna się z rolą prowadzącej, ale to nie koniec przygody z "Dzień dobry TVN"

"Zmiany! Kochani, pewnie dla niektórych z was będzie to pewnym zaskoczeniem, ale postanowiłam zrezygnować z prowadzenia "Dzień Dobry TVN". Oczywiście z "Dzień Dobry TVN" się nie rozstaję, przede mną jeszcze wiele zagranicznych wyjazdów i materiałów" - pisała na swoim profilu na Instagramie. Senkara zapowiedziała również, że w kolejnym sezonie pojawi się w zupełnie nowym programie. Pod wpisem zaroiło się od komentarzy fanów. "Aniu, nowy projekt to piękna przyszłość! Powodzenia", "Bardzo szkoda. Kochałam waszą energię, jak byłyście razem. Trzymam mocno kciuki na nowe, jeszcze piękniejsze zmiany", "Wielka szkoda, wasz duet był wspaniały, ale nic....czekamy na nowe" - czytamy.

Co o rezygnacji Anny Senkary myśli produkcja "Dzień dobry TVN"?

Pod wpisem dziennikarki pojawił się również komentarz z oficjalnego profilu "Dzień dobry TVN". "Aniu, dziękujemy za twój codzienny uśmiech, dobre emocje i pozytywną energię, którą dzieliłaś się z naszymi widzami. Oczywiście w redakcji czekamy na kolejne materiały ze świata, bo nikt nie zna Londynu i rodziny królewskiej lepiej niż ty. Trzymamy kciuki za nowe projekty i do zobaczenia na antenie" - czytamy. Będzie wam brakować Senkary w roli prowadzącej "DDTVN"? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Bosacka jest w związku? Wielkie zmiany w życiu dziennikarki. Wszystko wyjawiła na wizji